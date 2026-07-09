دیدار وزیر اقتصاد با اعضای تیم اعزامی کشورمان به المپیاد جهانی اقتصاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید علی مدنیزاده در دیداری صمیمی با اعضای تیم اعزامی ایران به المپیاد جهانی اقتصاد با اشاره به نقش برجسته اعضای تیم در الگوسازی برای سایر جوانان و نوجوان، از آنها خواست با تکیه بر تلاش و پشتکار خود، استعداد خدادادی خویش را برای پیمودن مدارج ترقی و سربلندی کشور به کار گیرند.
وی با بیان اینکه من در شما تصویر آینده ایران را مشاهده میکنم، گفت: باور راسخ دارم که شما در دهههای آینده جزو کسانی خواهید بود که کشور به شما افتخار میکند.
در این دیدار که در فضایی صمیمی و در دفتر کار سید رضا حسینی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان و با حضور زهرا سعیدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، دانشآموزان عضو تیم اعزامی به همراه امینه محمودزاده رئیس کمیته علمی المپیاد اقتصاد مسائل و دغدغههای خود را به صورت رودررو با مدنیزاده مطرح کردند.
وزیر اقتصاد در جریان این دیدار تقدیرنامه هایی را به اعضای تیم اعزامی اعطا کرد؛ همچنین در خاتمه مراسم تندیس یادبود باشگاه دانشپژوهان جوان، به مدنیزاده اهدا شد.
بر اساس این گزارش، اعضای تیم اعزامی کشورمان به نهمین المپیاد جهانی اقتصاد به میزبانی چین، محمدحسین رحیمینژاد، علیرضا آتشی و امیررضا نعمتاللهی از تهران و مبین کریمی و احسان ذوالفقاری از اصفهان هستند. این مسابقات یکشنبه ۲۱ تیر در چین برگزار میشود.
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