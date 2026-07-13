  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۴

دیدار سفیر چین و مدنی‌زاده/ تاکید بر توسعه روابط راهبردی ایران و چین

دیدار سفیر چین و مدنی‌زاده/ تاکید بر توسعه روابط راهبردی ایران و چین

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در دیدار با سفیر جمهوری خلق چین بر اراده جمهوری اسلامی ایران در توسعه روابط پایدار و راهبردی بین دو کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان عصر دوشنبه در دیدار با زونگ پی وو سفیر جمهوری خلق چین ضمن تاکید بر توسعه و تحکیم روابط راهبردی بین ایران و چین از حمایت‌های این کشور به ویژه در جریان تجاوزات دشمنان به ایران قدردانی و پیشنهاد چهار ماده‌ای رییس جمهور خلق چین برای بازگشت آرامش و ثبات به منطقه را سازنده توصیف کرد.

توسعه روابط اقتصادی و تجاری و ایجاد تمهیدات لازم برای برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور تا پایان سالجاری از موضوعاتی بود که در این نشست دو طرف بر اجرای آن تاکید کردند و مقرر شد کارشناسان دو کشور اقدامات لازم در این زمینه را بعمل آورند.

کد مطلب 6887270

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها