به گزارش خبرنگار مهر، رضا دارابی ظهر پنجشنبه در شورای ترافیک استان، با تأکید بر اینکه میدان اربعین در مرز مهران چه در رفت و چه در برگشت زائران، نقطه‌ای کانونی در برگزاری اربعین از نظر ترافیکی است، اظهار داشت: با ساماندهی و اصلاحات مهندسی و عمرانی صورت‌گرفته در این میدان، امسال شاهد برگزاری اربعینی متفاوت‌تر از سال‌های گذشته خواهیم بود.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی پارکینگ‌های بخش خصوصی در مهران تصریح کرد: تلاش می‌کنیم امسال در چارچوب طرح ترافیک ویژه اربعین شهر مهران، ساماندهی پارکینگ‌های بخش خصوصی بر اساس اصول و ضوابط مشخص با کمک فرمانداری و شهرداری مهران عملیاتی شود. از جمله الزامات این پارکینگ‌ها می‌توان به شناسنامه‌دار کردن، نظارت بر پرداخت نرخ مصوب، نصب هشدارهای راهنمای زائران، بیمه، الزامات آتش‌نشانی و داشتن ورودی و خروجی مشخص اشاره کرد.

دارابی بر ضرورت رعایت تردد آسان مردم شهر و عدم جلوگیری از فعالیت اقتصادی کسبه و بازاریان مهران در طرح ترافیک ویژه اربعین تأکید کرد و افزود: سعی شود مشکلات سال‌های گذشته به حداقل برسد.

معاون عمرانی استاندار ایلام با اشاره به افزایش چندبرابری تردد در محورهای مواصلاتی استان در ایام اربعین، خاطرنشان کرد: پیک اربعین شرایط خاصی است که همه باید با تمام امکانات، تجهیزات و ظرفیت نیروی انسانی پای کار باشند.

وی بر خط‌کشی و لکه‌گیری و بهسازی جاده قدیم ایلام-صالح‌آباد از محور ماربره، تسریع در تکمیل عملیات عمرانی رفع نقاط حادثه‌خیز سنگر نادر و نصریان در محور مهران-دهلران، خط‌کشی محورها، نصب علائم هشداردهنده، آشکارسازی و آماده‌سازی سرویس‌های بهداشتی تأکید کرد.