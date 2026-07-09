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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

ساماندهی پارکینگ‌های بخش خصوصی مهران برای اربعین

ساماندهی پارکینگ‌های بخش خصوصی مهران برای اربعین

ایلام - معاون عمرانی استاندار ایلام از ساماندهی پارکینگ‌های بخش خصوصی مهران برای اربعین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دارابی ظهر پنجشنبه در شورای ترافیک استان، با تأکید بر اینکه میدان اربعین در مرز مهران چه در رفت و چه در برگشت زائران، نقطه‌ای کانونی در برگزاری اربعین از نظر ترافیکی است، اظهار داشت: با ساماندهی و اصلاحات مهندسی و عمرانی صورت‌گرفته در این میدان، امسال شاهد برگزاری اربعینی متفاوت‌تر از سال‌های گذشته خواهیم بود.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی پارکینگ‌های بخش خصوصی در مهران تصریح کرد: تلاش می‌کنیم امسال در چارچوب طرح ترافیک ویژه اربعین شهر مهران، ساماندهی پارکینگ‌های بخش خصوصی بر اساس اصول و ضوابط مشخص با کمک فرمانداری و شهرداری مهران عملیاتی شود. از جمله الزامات این پارکینگ‌ها می‌توان به شناسنامه‌دار کردن، نظارت بر پرداخت نرخ مصوب، نصب هشدارهای راهنمای زائران، بیمه، الزامات آتش‌نشانی و داشتن ورودی و خروجی مشخص اشاره کرد.

دارابی بر ضرورت رعایت تردد آسان مردم شهر و عدم جلوگیری از فعالیت اقتصادی کسبه و بازاریان مهران در طرح ترافیک ویژه اربعین تأکید کرد و افزود: سعی شود مشکلات سال‌های گذشته به حداقل برسد.

معاون عمرانی استاندار ایلام با اشاره به افزایش چندبرابری تردد در محورهای مواصلاتی استان در ایام اربعین، خاطرنشان کرد: پیک اربعین شرایط خاصی است که همه باید با تمام امکانات، تجهیزات و ظرفیت نیروی انسانی پای کار باشند.

وی بر خط‌کشی و لکه‌گیری و بهسازی جاده قدیم ایلام-صالح‌آباد از محور ماربره، تسریع در تکمیل عملیات عمرانی رفع نقاط حادثه‌خیز سنگر نادر و نصریان در محور مهران-دهلران، خط‌کشی محورها، نصب علائم هشداردهنده، آشکارسازی و آماده‌سازی سرویس‌های بهداشتی تأکید کرد.

کد مطلب 6883256

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