به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های رژیم صهیونیستی با اشاره به افزایش درخواست‌ها برای محاکمه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم اعلام کردند که وضعیت در سرزمین‌های اشغالی در سایه افزایش تلاش صهیونیست‌ها برای فرار و کاهش اعتماد به مسئولان این رژیم وخیم‌تر از گذشته شده است.

وبگاه صهیونیستی «زمان» در این رابطه نوشت که بنیامین نتانیاهو باید از تاریخ درس بگیرد و قبل از رسیدن به باتلاق، این اوضاع پرتنش را متوقف کند.

این رسانه عبری زبان می‌افزاید که نتانیاهو به خوبی می‌داند که هرگونه تحقیقات جدی و سالم، خواستار کناره‌گیری فوری وی از قدرت خواهد شد.

این گزارش با اشاره به نگرانی‌های گسترده از بی‌فایده بودن تداوم وضعیت موجود برای رژیم صهیونیستی در سایه شرایط کنونی می افزاید که حدود ۷۳ درصد از کارگران و کارمندان در سرزمین‌های اشغالی به فکر فرار از اسرائیل و اقامت در خارج هستند.

روزنامه صهیونیستی معاریو نیز در این رابطه نوشت که تانیاهو می‌خواست دوره نخست وزیری وی به حلقه نجاتی برای او تبدیل شود، اما در نهایت با مجموعه‌ای از شکست‌های دردآور این دوره را به پایان می‌رساند.

این روزنامه تصریح کرد که نتانیاهو هر روز بیشتر از دیروز متوجه می‌شود که حاکمیتش به پایان خود نزدیک می‌شود.

روزنامه زمان پیش از این نیز اذعان کرده بود که در تاریخ موجودیت رژیم صهیونیستی هیچ شکستی بالاتر از عملیات طوفان الاقصی که در نتیجه دیدگاه‌های امنیتی نتانیاهو طی سال‌های مختلف به وجود آمده است، وجود نداشته و نخست وزیر اسرائیل فاجعه‌ای استراتژیک برای این رژیم رقم زده است.