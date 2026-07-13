رسانه‌ صهیونیست: تاکتیک جالب توجه ایران در برابر تحریکات نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر، وب‌سایت صهیونیستی «نیوز-اسرائیل» در گزارشی نوشت که ایرانی ها به‌ صورت آگاهانه از درگیر شدن در تحریکاتی که می‌تواند در عرصه‌ی سیاسی به نفع کابینه بنیامین نتانیاهو باشد، خودداری می‌کنند.

این رسانه صهیونیستی، اقدام مذکور را یک «تاکتیک تحسین برانگیز ایرانی» قلمداد کرده و در گزارش خود در این خصوص نوشت که منابع خارجی در گفتگو با نیوز اسرائیل تاکتیک‌های تهران را در زمینه خودداری از موشک باران «اسرائیل» تحسین کرده اند. به نوشته این وب‌سایت، سپاه پاسداران دقت ویژه‌ای دارد تا «در دام نیفتد» و اجازه ندهد تحریکات عمدی، رژیم صهیونیستی را به سمت یک رویارویی [گسترده] بکشد.

این وب‌سایت معتقد است دو دلیل اصلی برای این رفتار وجود دارد: «تداوم حفظ هم دردی جهانی با ایران و ادامه روند انزوای اسرائیل، حتی در آمریکا». این گزارش همچنین به این نکته اشاره کرد که این رویکرد مانع از آن می‌شود که [در شرایطی خاص]، دولت آمریکا اجازه دهد تل آویو به‌طور عملی در حملات دخالت کند.

این رسانه صهیونیستی تصریح کرد که ایرانی‌ها به‌وضوح درک می‌کنند که ورود مجدد «اسرائیل» به وضعیت جنگی، تنها می‌تواند به سود سیاسی نتانیاهو باشد؛ از این رو، آن‌ها از «گرفتار شدن در یک مانور سیاسی داخلی اسرائیل» خودداری می‌کنند.

این وب‌سایت همچنین خاطرنشان کرد که حملات آمریکا علیه ایران و پاسخ‌های متقابل ایران به این حملات، دامنه تقابل را گسترش داده و خطر تبدیل شدن آن به یک بحران منطقه‌ای وسیع‌تر را افزایش داده است که این امر تلاش‌ها برای ازسرگیری مسیر دیپلماسی میان دو طرف را با تهدید روبرو کرده است.

این گزارش در ابعاد اقتصادی نیز با یادآوری تأثیرات جهانی این جنگ بر اقتصاد و امنیت بازارها، نسبت به بروز آسیب‌های طولانی‌مدت در زنجیره تأمین نفت از طریق تنگه هرمز ابراز نگرانی کرد.