نجات جان دختر ۱۲ ساله از چنگال اغفالگران در کلیبر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منصور مسعودی ظهر روز یکشنبه در تشریح این خبر گفت: به دنبال مراجعه والدین به پلیس آگاهی و اعلام مفقودی دختر ۱۲ ساله ،موضوع در دستور کار قرارگرفته و مشخص گردید در حال عزیمت به تهران می باشد که با اقدامات فنی مشخص شد فرد اغفالگراهل استان سیستان و بلوچستان بوده و قصد دارد دختر فریب خورده را به تهران کشانده و در ادامه به دنبال مطامع شخصی و اغفال می باشد.

در نهایت دختر فریب خورده از چنگال اغفالگر نجات یافته و تحویل خانواده اش گردید.

در ادامه پرونده قضایی در این راستا تشکیل و به مرجع قضایی ارسال گردید.