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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۴

نجات جان دختر ۱۲ ساله از چنگال اغفالگران در کلیبر

نجات جان دختر ۱۲ ساله از چنگال اغفالگران در کلیبر

کلیبر- فرمانده انتظامی شهرستان کلیبر گفت: دختر ۱۲ ساله ای که به واسطه ارتباط گیری از طریق فضای مجازی در دام اغفالگران گرفتار شده بود نجات یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منصور مسعودی ظهر روز یکشنبه در تشریح این خبر گفت: به دنبال مراجعه والدین به پلیس آگاهی و اعلام مفقودی دختر ۱۲ ساله ،موضوع در دستور کار قرارگرفته و مشخص گردید در حال عزیمت به تهران می باشد که با اقدامات فنی مشخص شد فرد اغفالگراهل استان سیستان و بلوچستان بوده و قصد دارد دختر فریب خورده را به تهران کشانده و در ادامه به دنبال مطامع شخصی و اغفال می باشد.

در نهایت دختر فریب خورده از چنگال اغفالگر نجات یافته و تحویل خانواده اش گردید.

در ادامه پرونده قضایی در این راستا تشکیل و به مرجع قضایی ارسال گردید.

کد مطلب 6885904

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