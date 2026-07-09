روایتی حماسی از راه و رسم «آقای شهید ایران»

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان قائدی، رئیس حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری، با اعلام آغاز رویداد ملی تئاتر میدانی در این استان، هنر پردهخوانی را میراث معنوی و رسانهای بیبدیل شیعه دانست و اظهار داشت: ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به ریشههای هویتی و هنری خود هستیم. مجلس پردهخوانی «از رمضان تا کربلا» تنها یک نمایش نیست؛ بلکه تجلی ارادت هنرمندان مؤمن به آستان قدس علوی و حسینی است که با نگاهی تازه به سیره «آقای شهید ایران» پیوند خورده است.
قائدی با اشاره به محتوای این اثر فاخر افزود: این نمایش که به همت دفتر تئاتر «فرا تهران» و واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری استان تولید شده است، روایتگر مسیری سرخ از محراب خونین رمضان تا دشت تفتیده کربلاست. تمرکز اصلی این مجلس بر شهادت حضرت علیاکبر (ع) به عنوان الگوی تمامعیار جوانمردی است؛ اما نکته متمایز این اثر، تبیین پیوند عمیق میان آموزههای عاشورایی و راه و سلوک «آقای شهید ایران» است. ما معتقدیم مکتب امام شهیدمان، امتداد همان نوری است که از خیمهگاه امام حسین (ع) تابیده و امروز در رگهای این سرزمین جاری است.
رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری در ادامه با تجلیل از فرم اجرایی این اثر خاطرنشان کرد: انتخاب تئاتر میدانی و پردهخوانی برای این رویداد، آگاهانه و با هدف برقراری ارتباط مستقیم با بطن جامعه صورت گرفته است. هنر وقتی در میان مردم و در میادین شهر اجرا میشود، بخشی از زیست روزمره آنها شده و تأثیرگذاری دوچندانی مییابد.
لازم به ذکر است؛ علاقهمندان برای دیدن این اثر نمایشی میتوانند با برنامه زمانبندی اجراهای این نمایش میدانی به نویسندگی و کارگردانی هنرمند توانمند، مهدی احمدی بنی، همراه شوند.
بر این اساس، نخستین اجرای این مجلس پردهخوانی در تاریخ ۱۸ تیرماه، پس از اقامه نماز مغرب و عشا در «خیمه تعزیه شهر وردنجان» به روی صحنه میرود. در ادامه و در تاریخ ۱۹ تیرماه، علاقهمندان میتوانند در همین ساعت، در «محوطه امامزاده حلیمه و حکیمه خاتون (س) شهرکرد» به تماشای این اثر بنشینند.
این رویداد در شب سوم خود، مورخ ۲۰ تیرماه، میهمان شهروندان شهرکردی در موکب «از فاطمیه تا ظهور» واقع در خیابان کاشانی» خواهد بود و در نهایت، اجرای پایانی این بازه زمانی، در تاریخ ۲۲ تیرماه پس از نماز مغرب و عشا در «امامزاده شهر کیان» برگزار میشود.
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