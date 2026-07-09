به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری، در پیامی به مناسبت هفته تأمین اجتماعی، عنوان داشت: هفته و روز تأمین اجتماعی، یادآور رسالتی عمیق و بیوقفه در صیانت از کرامت انسانی، امنیت معیشتی و آرامش روانی میلیونها ایرانی است؛ نهادی برخاسته از بطن جامعه که با گذشت بیش از هفتاد سال از آغاز فعالیت خود، همچنان در خط مقدم نقشآفرینی اجتماعی ایستاده است.
امسال، هفته تأمین اجتماعی را در حالی گرامی میداریم که کشور درگیر تبعات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی است؛ اما آنچه همچون همیشه پابرجاست، عزم راسخ خدمتگزاران این سازمان در استمرار بیمنت خدمات و پاسداری از اعتماد مردم است.
شعار محوری هفته تأمین اجتماعی امسال، «تأمین اجتماعی؛ تحول هوشمند، پویایی، پایداری»، نقشه راهی برای عبور از بحرانها بر پایه تحول مبتنی بر فناوری، بهرهگیری از راهکارهای نوآورانه، اصلاح و بهبود مقررات و سازوکارهای اجرایی با مشارکت ذی نفعان و دستیابی به پویایی و پایداری در ارائه خدمات و انجام مأموریتهای سازمان تأمیناجتماعی است.
سازمان تأمین اجتماعی، به عنوان بزرگترین نهاد اجتماعی کشور، نه تنها حافظ حقوق شرکای اجتماعی است، بلکه با پیشرفت هرچه بیشتر و تحقق کامل و موفق طرحهای تحولآفرین و توسعهای، بر بستر فناوری، اصلاح فرآیندها و مدیریت بهینه منابع، ارتقای سهولت، شفافیت و سلامت در ارائه خدمات، نقش اساسی در ارتقای تابآوری اجتماعی کشور ایفا میکند.
در چنین شرایطی، پایداری سازمان تأمین اجتماعی، به عنوان نهادی مردمی و خدمتمحور، حاصل همافزایی میلیونها بیمه شده، کارفرما، بازنشسته و همکارانی است که با وجود چالشهای روزافزون، متعهد به حفظ پویایی و پایداری این میراث مشترک بیننسلی هستند.
اینجانب با افتخار، ضمن گرامیداشت این روز بزرگ، از تلاشهای خانواده بزرگ تأمین اجتماعی در سراسر کشور صمیمانه قدردانی میکنم و امیدوارم با اتکا به ظرفیتهای داخلی، همراهی مردم، تشکلهای صنفی و شرکای اجتماعی و نیز حمایت دولت، مجلس و سایر نهادهای مؤثر، سازمان تأمین اجتماعی بتواند در مسیر تحول و توسعه، گامهایی ماندگارتر و مؤثرتر بردارد.
هفته تأمین اجتماعی، از ۱۹ تا ۲۵ تیر ۱۴۰۵ برگزار میشود.
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