  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۹

روایت دلتنگی مهمانان رضوی در فراق رهبر شهید

روایت دلتنگی مهمانان رضوی در فراق رهبر شهید

مشهد- زائران و مجاوران بارگاه رضوی به خبرنگار مهر از دلتنگی خود در فراق رهبر شهید می گویند.

دریافت 28 MB
کد مطلب 6883503

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها