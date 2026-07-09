https://mehrnews.com/x3cwWG ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۹ کد مطلب 6883503 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۹ روایت دلتنگی مهمانان رضوی در فراق رهبر شهید مشهد- زائران و مجاوران بارگاه رضوی به خبرنگار مهر از دلتنگی خود در فراق رهبر شهید می گویند. دریافت 28 MB کد مطلب 6883503 کپی شد مطالب مرتبط از سراسر ایران به شوق آخرین دیدار حضور زائران عراقی در مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد جزئیات حمله آمریکا به بندر چابهار؛ مرکز کنترل دریایی هدف قرار گرفت روایت سفری برای ادای دین آقای شهید؛ از قاب تلویزیون تا جادههای مشهد شنیدهشدن سه انفجار در کنارک جمع آوری ۸۲ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در نیکشهر برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب رهبر شهید سیستان و بلوچستان
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