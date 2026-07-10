به گزارش خبرنگار مهر، صد و سی و دومین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه امشب با حضور اقشار مختلف مردم در این شهر برگزار میشود.
این مراسم از ساعت ۲۱ روز جمعه ۱۹ تیرماه آغاز خواهد شد و شرکتکنندگان از پارک معلم به سمت چهارراه امیرکبیر راهپیمایی خواهند کرد.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، به دلیل انجام مراسم خاکسپاری رهبر شهید پس از نیمهشب شرعی، نماز لیلهالدفن نیز امشب در حاشیه این اجتماع اقامه میشود.
اجتماع «نحن منتقمون» با هدف تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی، گرامیداشت یاد رهبر شهید و ابراز همبستگی مردم برگزار میشود و شهروندان کرمانشاهی در آن حضور خواهند یافت.
برگزارکنندگان از عموم مردم دعوت کردهاند با حضور در این مراسم، ضمن شرکت در اجتماع مردمی، در اقامه نماز لیلهالدفن نیز مشارکت کنند.
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