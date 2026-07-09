لاوروف: جنگ ایران باید پایان یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد: باید جنگ ایران از طریق توافقاتی که انعکاس دهنده منافع همه طرف ها باشد متوقف شود.

وی در جریان پایان سفرش به موزامبیک اضافه کرد: ما موضع مشترکی در خصوص تحولات مربوط به ایران، تنگه هرمز و به صورت گسترده تر منطقه خلیج فارس داریم.

لاوروف بیان کرد: ما معتقدیم که این درگیری باید متوقف شود و منافع همگان نه فقط ایران و آمریکا و همسایگانش بلکه تمام کسانی که به صورتی از تحولات کنونی اقتصاد جهانی تأثیر منفی دریافت کرده اند در نظر گرفته شود.