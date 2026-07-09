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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۶

لاوروف: جنگ ایران باید پایان یابد

لاوروف: جنگ ایران باید پایان یابد

وزیر خارجه روسیه خواهان پایان یافتن جنگ ایران از طریق توافقاتی که منافع همگان را در نظر بگیرد، شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد: باید جنگ ایران از طریق توافقاتی که انعکاس دهنده منافع همه طرف ها باشد متوقف شود.

وی در جریان پایان سفرش به موزامبیک اضافه کرد: ما موضع مشترکی در خصوص تحولات مربوط به ایران، تنگه هرمز و به صورت گسترده تر منطقه خلیج فارس داریم.

لاوروف بیان کرد: ما معتقدیم که این درگیری باید متوقف شود و منافع همگان نه فقط ایران و آمریکا و همسایگانش بلکه تمام کسانی که به صورتی از تحولات کنونی اقتصاد جهانی تأثیر منفی دریافت کرده اند در نظر گرفته شود.

کد مطلب 6883590

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    نظرات

    • ترک اوغلی IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
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      جناب لاوروف.جنگ علیه ایران...جنگ تروریست های آمریکایی ضد انسانیت...

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