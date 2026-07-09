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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۷

فریاد قیام مردم همدان همزمان با آیین تدفین رهبر شهید انقلاب

فریاد قیام مردم همدان همزمان با آیین تدفین رهبر شهید انقلاب

همدان-همزمان با مراسم تدفین رهبر شهید انقلاب مراسم عزاداری و نماز لیله‌الدفن با حضور گسترده و پرشور اقشار مختلف مردم مومن و عزادار در میدان امام خمینی(ره) شهر همدان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نماز لیله الدفن رهبر شهید انقلاب امشب در میدان امام خمینی(ره) همدان پس از مراسم عزاداری همزمان با تدفین رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان در حرم امام رضا(ع) با حضور پرشور عزاداران، هیئت‌های مذهبی و جمع زیادی از مردم ولایت‌مدار همدان برگزار شد.

در این آیین معنوی، عزاداران با شرکت در برنامه‌های سوگواری، عشق و ارادت خود را به رهبر شهید انقلاب ابراز کردند و مردم دارالمومنین همدان با عزاداری، نوحه‌خوانی و مداحی در سوگ آقای شهید ایران با چشمانی اشک‌بار و دل‌هایی اندوهگین به سینه‌زنی پرداختند.

این مراسم از عصر امروز با مراسم سینه زنی و دسته روی هئیات عزاداری از میادین اصلی شهر همدان به سمت میدان امام خمینی(ره) آغاز و پس از اقامه نماز مغرب و عشا مراسم عزاداری شب تدفین رهبر انقلاب در همدان برگزار شد.

همچنین در سراسر استان همدان و در شهرستان‌ها و روستاهای استان نیز مراسم مشابهی همزمان با مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار شد.

کد مطلب 6883646

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