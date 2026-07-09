به گزارش خبرگزاری مهر، پیام آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه خطاب به استاندار قم به شرح زیر است:
بیشک حماسه عظیم و تاریخی تشییع و بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید و مجاهد کبیر، رحمتالله علیه، برگ زرین دیگری بر افتخارات مردم انقلابی و بصیر قم افزود.
آنچه در این ایام از نظم، امنیت، معنویت و خدمترسانی شایسته در جوار کریمه اهلبیت(س) به نمایش گذاشته شد، حاکی از مدیریت جهادی، دغدغهمندی عمیق و روحیه انقلابی جنابعالی، ارکان و اعضای محترم ستاد برگزاری مراسم تشییع و بدرقه رهبری شهید و مواکب مردمی بود که جلوهای از غیرت دینی و انقلابی مسئولین و مردم شریف قم را به نمایش گذاشت.
اهتمام ویژه در فراهمسازی بستر مناسب برای حضور میلیونی سوگواران و زائران و میزبانی از شخصیتهای ملی و بینالمللی شایسته تقدیر است.
امید است با توجه به برخی از کاستیها و مشکلات، و با عنایت به مطالبات مردم شریف قم، زمینه ایجاد زیرساختهای مناسبتر برای جهانشهر قم جهت برنامههای ملی و بینالمللی آینده، در دستور کار جدیتر مسئولان محترم قرار گیرد.
علیرضا اعرافی
مدیر حوزههای علمیه
قم- مدیر حوزههای علمیه کشور با تقدیر از حضور گسترده مردم قم در مراسم تشییع و بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید، این حضور را حماسهای تاریخی برشمرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، پیام آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه خطاب به استاندار قم به شرح زیر است:
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