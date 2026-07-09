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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۵

مهرگان عزادار امام شهید

مهرگان عزادار امام شهید

الوند- مردم شهر مهرگان پنجشنبه شب با حضور در سنگر خیابان در سوگ امام شهید به عزاداری پرداختند.

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کد مطلب 6883705

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