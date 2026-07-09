https://mehrnews.com/x3cx2N ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۵ کد مطلب 6883705 استانها قزوین استانها قزوین ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۵ مهرگان عزادار امام شهید الوند- مردم شهر مهرگان پنجشنبه شب با حضور در سنگر خیابان در سوگ امام شهید به عزاداری پرداختند. دریافت 2 MB کد مطلب 6883705 کپی شد مطالب مرتبط صد و سی و یکمین شب عهد؛ خمین در سوگ و بیعت مأموریت جدید ملت ایران پس از خاکسپاری رهبر شهید آغاز شده است اجتماع پرشور مردم محلات در شب صد و سی و یکم بیعت با رهبر معظم انقلاب صد و سی و یکمین شبِ حمایت مردم شازند از ولایت فقیه برچسبها مهرگان تجمع مردمی تشییع رهبر شهید انقلاب
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