برگزاری رقابت های پدل رده های سنی برای نخستین بار با حضور ۴۲ تیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قیاسی رئیس انجمن پدل استان تهران از برگزاری مسابقات پدل قهرمانی کشور خبر داد و گفت: رقابت‌های ۱۰۰۰ امتیازی آقایان و رده های سنی از ۲۰ تا ۲۶ تیر برگزار می‌شود و مسابقات ۱۰۰۰ امتیازی بانوان نیز از ۲۷ تیرماه تا ۲ مردادماه پیگیری خواهد شد و بیش از دو هفته میزبان برترین بازیکنان پدل ایران خواهیم بود.



رئیس انجمن پدل استان تهران با اشاره به یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این دوره از مسابقات گفت: برای نخستین بار در تاریخ برگزاری مسابقات پدل کشور، در بخش آزاد آقایان تاکنون ۹۴تیم و در چهار رده‌ سنی در ۱۲، ۱۴، ۱۶ و ۱۸ سال ۴۲ تیم در دو بخش دختران و پسران ثبت نام کرده اند که این اتفاق نقطه عطفی در مسیر استعدادیابی، پشتوانه‌سازی و توسعه نظام قهرمانی پدل ایران به شمار می‌رود و فرصتی ارزشمند برای شناسایی و پرورش نسل آینده این رشته خواهد بود.



قیاسی با تأکید بر رشد سریع این رشته ورزشی ادامه داد: پدل امروز یکی از سریع‌ترین رشته‌های ورزشی در حال توسعه در ایران و جهان است و استقبال گسترده جوانان، خانواده‌ها و ورزشکاران از این رشته، ضرورت برگزاری رقابت‌هایی در بالاترین استانداردهای فنی و اجرایی را بیش از گذشته نمایان کرده است.



وی تاکید کرد: برگزاری چنین رویدادهایی، ضمن ارتقای سطح فنی ورزشکاران، زمینه توسعه پایدار این رشته و افزایش انگیزه نسل جوان برای حضور در ورزش قهرمانی را فراهم می‌کند. امیدوارم برگزاری شایسته مسابقات پدل قهرمانی کشور، علاوه بر ارتقای سطح فنی این رشته، زمینه‌ساز معرفی استعدادهای جدید، توسعه ورزش پایه و افزایش جایگاه پدل ایران در عرصه‌های ملی و بین‌المللی باشد.