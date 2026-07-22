به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، هر اونس طلا در بازار نقدی با ۱.۳۸ درصد رشد به ۴۱۳۳ دلار و ۲۵ سنت رسید. همچنین قراردادهای آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با افزایش ۱.۵۲ درصدی، در محدوده ۴۱۳۸ دلار و ۵۰ سنت معامله شد. این رشد در حالی رقم خورد که طلا هفته گذشته تحت تأثیر انتظارات تورمی با شدیدترین افت هفتگی از ماه ژوئن مواجه شده بود.

تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و ریسک اختلال در مسیرهای انتقال انرژی، تقاضا برای دارایی‌های امن را تقویت کرده است. با این حال، سرمایه‌گذاران همچنان با احتیاط به سیاست‌های فدرال رزرو نگاه می‌کنند. اگرچه افزایش قیمت انرژی می‌تواند فشارهای تورمی را تشدید و سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تری را به بانک مرکزی آمریکا تحمیل کند، اما نااطمینانی‌های امنیتی در حال حاضر دست بالا را در بازار فلزات گران‌بها دارند.

در حال حاضر، فعالان بازار چشم‌انتظار نشست هفته آینده فدرال رزرو هستند تا مسیر نهایی نرخ بهره مشخص شود. رشد هم‌زمان دلار و بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز به عنوان یک مانع بالقوه، سرعت صعود طلا را محدود می‌کند. در بازار سایر فلزات نیز، قیمت نقره با رشد ۱.۷۰ درصدی به ۶۰ دلار و ۱۱ سنت و پلاتین با رشد ۲.۲۹ درصدی به ۱۶۶۸ دلار و ۱۸ سنت رسید.