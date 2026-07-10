هوای گرم در زنجان تداوم دارد؛ هشدار وزش باد نسبتاً شدید

محمدرضا رحماننیا در گفتوگو با خبرنگار مهر، گفت: جو استان تا چند روز آینده فاقد ناپایداری چشمگیر است و آسمانی غالباً صاف تا قسمتی ابری در اکثر نقاط حاکم خواهد بود.
وی با بیان اینکه این الگوی پایدار در ساعات بعدازظهر با وزش باد همراه میشود، افزود: سرعت وزش باد در برخی مناطق، به ویژه نواحی بادخیز، به طور موقت به آستانه نسبتاً شدید میرسد که احتمال برخاستن گرد و خاک محلی نیز وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: حفظ پایداری جوی، دمای هوا در روزهای آینده با شیب ملایمی افزایش خواهد یافت و هوای گرم در استان ماندگار میشود.
وی افزود: این افزایش دما تا اواسط هفته آینده تداوم داشته و کاهش محسوس دما در افق کوتاهمدت پیشبینی نمیشود.
رحماننیا به شهروندان توصیه کرد با توجه به وزش باد در ساعات بعدازظهر، از استقرار در نزدیکی سازههای نیمهکاره و درختان فرسوده خودداری کرده و نسبت به مدیریت مصرف انرژی در ساعات گرم روز تمهیدات لازم را بیندیشند.
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