الگوبرداری از سیره امام سجاد(ع) راه رسیدن به قله تمدن اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم اختردانش پیش از ظهر جمعه در مراسم روضه خانگی به مناسبت سالروز شهادت امام سجاد(ع) در آستانه اشرفیه، ضمن تسلیت این ایام و گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: همگی وامدار تلاش های بی وقفه این شهید والامقام هستیم که تمام قد برای اعتلای ایران، انقلاب و اسلام ناب قدم برداشت.

وی با یادآوری جایگاه معنوی مجالس روضه، افزود: اشک بر مظلومیت اباعبدالله الحسین(ع) پس از انجام واجبات و ترک محرمات، از والاترین اعمال است؛ همانگونه که آیت الله بهجت(ره) نیز بر این موضوع تأکید داشتند.

کارشناس مذهبی با اشاره به ضرورت حضور هوشمندانه در این محافل، از اهمیت بصیرت افزایی در این مسیر سخن گفت و تصریح کرد: کتاب «انسان ۲۵۰ ساله» اثر مقام معظم رهبری، ترسیمگر خط سیر سیاسی یازده امام از زمان پیامبر(ص) تا امام عسگری(ع) است.

تبیین حماسه امام سجاد(ع) و ضرورت کادرسازی

حجت الاسلام اختردانش با استناد به کتاب «حماسه امام سجاد(ع)» از رهبر شهید، سخت ترین دوران امامت را دوران امام سجاد(ع) دانست و گفت: ایشان در دورانی که «اسلام آمریکایی» و علمای درباری برای مشروعیت بخشیدن به خلفا تلاش می کردند، با نگاهی فاتحانه و مشابه رویکرد حضرت زینب(س)، مسیر حق را باز کرد.

وی اولین و اصلی ترین گام امام در این دوران را «کادرسازی» عنوان کرد و افزود: امام سجاد(ع) با آغاز کار تنها با چهار نفر، با تبیین درست اسلام، راه تداوم دین را هموار ساخت و از هیچ مانعی در پیش نترسید.

کارشناس مذهبی با اشاره به تهدیدات موجود دشمن آمریکایی-صهیونیستی که با تمام توان خود و با استفاده از جنگ های ترکیبی، تلاش می کند مردم را از مسیر انقلاب جدا کند، ادامه داد: دشمن با هیچ یک از ادعاهای خود نتوانسته مردم را از پای درآورد.

وی با تأکید بر امیدآفرینی به عنوان یکی از کلیدواژه های اصلی مقام معظم رهبری، افزود: هیچکس حق ندارد با ترویج ناامیدی، روحیه ملت را هدف قرار دهد.

حجت الاسلام اختردانش با اشاره به شهادت رهبر شهید انقلاب، گفت: بیت رهبر شهید یکی از ۵۲ نقطه حساس و مورد تهدید دشمن بوده است که ایشان هیچ توجهی به این تهدیدات نداشتند.

وی با تأکید بر اینکه ائمه معصومین(ع) مدل های واقعی زندگی هستند، تصریح کرد: با پیروی از الگوی کادرسازی امام سجاد(ع) و تداوم مسیر شهدای انقلاب، می توان بر تمامی توطئه های دشمن غلبه کرد.