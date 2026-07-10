حجت الاسلام جمالی: رهبر شهید فصلی نوین در ایستادگی و مقاومت گشود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یوسف جمالی در خطبه های نماز جمعه بوشهر، تقوا را تنها راه نجات و سعادت دنیا و آخرت دانست و با تسلیت ایام اسارت اهل‌بیت علیهم‌السلام و شهادت امام سجاد علیه‌السلام، یاد و خاطره «رهبر شهید» را گرامی داشت و این ضایعه را به مردم انقلابی و ولایت‌مدار بوشهر تسلیت گفت.

امام جمعه موقت بوشهر در تبیین جایگاه شهادت در مکتب عاشورا اظهار کرد: رهروان راه امام حسین علیه‌السلام سرانجامی جز شهادت در راه خدا ندارند و شهادت، نشانه اوج ایثار و وفاداری به ارزش‌های الهی است.

وی «قائد شهید» را پدر ایران نوین توصیف کرد و افزود: ایشان در عرصه معنویت، علم و زندگی فردی و اجتماعی الگویی برجسته بود. روح معنوی حاکم بر جامعه، گسترش اعتکاف‌ها و رونق پیاده‌روی اربعین، از برکات تلاش‌های تربیتی آن شهید بزرگوار است.

جمالی خاطرنشان کرد: «قائد شهید» فصلی نوین در ایستادگی و مقاومت گشود و به آزادی‌خواهان جهان نشان داد که می‌توان در برابر استکبار ایستاد. تشییع میلیونی و کم‌سابقه ایشان در عراق نیز نشان‌دهنده تأثیر گسترده و ماندگار اندیشه و راه او در جهان اسلام است.

امام جمعه موقت بوشهر در پایان، انقلاب اسلامی را امانتی بزرگ دانست و تأکید کرد: این مسیر با رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ادامه خواهد یافت و ملت ایران با حفظ وحدت، ایمان و تبعیت از ولایت، راه انقلاب اسلامی را تا رسیدن به قله‌های عزت و پیشرفت ادامه خواهد داد.

پیوند عمیق ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی

جمالی با اشاره به حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع «رهبر شهید»، این حضور را نشانه پیوند عمیق ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد: مطالبه جدی و برحق مردم، انتقام و خون‌خواهی از عاملان این جنایت است.

وی اظهار کرد: سوگواری برای رهبر شهید داغی بزرگ بر دل ملت ایران است، اما در کنار این عزاداری، خواست عمومی مردم، پیگیری قاطع مجازات جنایتکاران و تحقق مطالبه انتقام است.

امام جمعه موقت بوشهر با تأکید بر اینکه نابودی رژیم صهیونیستی و اخراج آمریکا از منطقه را قطعی دانست، افزود: مردم خواهان انتقام هستند و این مطالبه تا تحقق کامل آن ادامه خواهد داشت.

جمالی با اشاره به تهدیدات دشمن علیه رهبر انقلاب و مسئولان کشور تصریح کرد: در چنین شرایطی باید تضمین عملی برای حفظ جان رهبر و مسئولان نظام وجود داشته باشد و این امر با مجازات عاملان جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی محقق خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه آمریکا در برابر اقتدار نظام اسلامی دچار شکست شده است، گفت: عصبانیت رئیس‌جمهور آمریکا ناشی از همین شکست و ایستادگی ملت ایران در حمایت از نظام اسلامی است.

انسجام ملی رمز پیروزی است

وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به کشورهای عربی منطقه اظهار کرد: اگر راه عزت را می‌خواهند، باید به مسیر قرآن و ارزش‌های اسلامی بازگردند و در برابر ظلم و استکبار موضع‌گیری کنند.

امام جمعه موقت بوشهر انسجام ملی را رمز پیروزی دانست و گفت: خواسته رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب، حفظ اتحاد و همدلی در جامعه است. همه قوا از جمله دولت، مجلس و دستگاه قضایی باید در کنار مردم باشند تا دشمن نتواند به هدف خود برای ایجاد اختلاف و دودستگی دست یابد.

جمالی با اشاره به ۲۱ تیرماه، روز عفاف و حجاب، و یادآوری واقعه مسجد گوهرشاد بیان کرد: در حوزه قانون‌گذاری برای عفاف و حجاب ابهامی وجود ندارد و آنچه امروز ضرورت دارد، اجرای سریع و دقیق مصوبات موجود است.

وی تأکید کرد: هیچ دستگاه و نهادی نمی‌تواند نسبت به این فریضه الهی بی‌تفاوت باشد و همه مسئولان و مردم در قبال حفظ استحکام جامعه و خانواده مسئول هستند.

وی همچنین با گرامیداشت ۲۵ تیرماه، روز بهزیستی و تأمین اجتماعی، بر لزوم توجه ویژه به نیازمندان و اقشار آسیب‌پذیر جامعه تأکید کرد و از تلاش‌های کارکنان این حوزه قدردانی کرد.