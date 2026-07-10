به گزارش خبرگزاری مهر، شورای اطلاع‌رسانی استان البرز با صدور بیانیه‌ای از اصحاب رسانه، هنرمندان، فعالان فضای مجازی، دانشگاهیان و مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان برای حضور در آیین سوگواره «آقای شهید ایران» دعوت کرد.

شورای اطلاع‌رسانی استان البرز در بیانیه‌ای که روز ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ منتشر شد، ضمن اعلام مواضع خود درباره تحولات اخیر، از اقشار مختلف مردم و فعالان حوزه‌های رسانه‌ای، فرهنگی و اجتماعی خواست در مراسمی که با عنوان «سوگواره آقای شهید ایران» برگزار می‌شود، حضور یابند.

در این بیانیه آمده است که اعضای شورای اطلاع‌رسانی استان البرز ضمن ابراز تأثر و تسلیت نسبت به آنچه در متن بیانیه «شهادت رهبر شهید» عنوان شده، بر استمرار مسیر انقلاب اسلامی، تقویت جبهه مقاومت و حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید دارند.

شورای اطلاع‌رسانی استان البرز همچنین در این بیانیه با دعوت از نهادهای مردمی، احزاب، سازمان‌های مردم‌نهاد، گروه‌های جهادی و جریان‌های مؤثر اجتماعی، از اصحاب رسانه و خبرگزاری‌ها، هنرمندان و فعالان فرهنگی، فعالان فضای مجازی، بلاگرها، دانشگاهیان و نیز مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی استان خواسته است در این مراسم حضور یابند.

بر اساس این بیانیه، آیین سوگواره «آقای شهید ایران» روز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۳۰ در مصلی امام خمینی (ره) کرج برگزار خواهد شد.

در بخش دیگری از این بیانیه، حضور در این مراسم نماد همبستگی، اعلام ایستادگی و تقویت جبهه رسانه‌ای عنوان شده و بر تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی و استمرار مسیر مورد تأکید صادرکنندگان بیانیه تأکید شده است.

شورای اطلاع‌رسانی استان البرز در پایان این بیانیه از اقشار مختلف مردم و فعالان حوزه‌های رسانه‌ای، فرهنگی و اجتماعی برای حضور در این مراسم دعوت کرده است.