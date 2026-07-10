تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب به حماسه‌ وفاداری و نماد عزت تبدیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته های مقاومت فلسطین در بیانیه ای تأکید کرد میدان‌های تشییع و مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، به حماسه‌ای از وفاداری و نمادی از عزت تبدیل شد که ثابت می‌کند خون بزرگان، همواره نبض تپنده زندگی باقی می‌ماند.

در بیانیه کمیته های مقاومت فلسطین آمده است: ما تأکید می‌کنیم رهبر شهید، حضرت آیت‌الله علی خامنه‌ای، آن‌گونه که دوست داشت، زندگی کرد: مجاهدی انقلابی، رهبری عادل و حکیم که به مقام شهادت نائل آمد؛ شهیدی شجاع، عاشق حق، صادق با مردم و امت خود، که خون و جان و خانواده‌اش را در این راه فدا کرد.

کمیته های مقاومت فلسطین با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب هرگز مدارا نکرد و کوتاه نیامد، زیرا فلسطین برای او مسئله‌ای اعتقادی و مبتنی بر اصولی بود که هیچ‌گونه مصالحه‌ای در آن راه نداشت، ادامه داد: قدرت‌های استکباری، صهیونیستی، آمریکایی و غربی، با ترور او در پی کشتن انقلاب اسلامی ایران بودند، اما خون او به سوختی تبدیل شد که روح انقلاب را شعله‌ور ساخت، مشروعیت آن را تازه کرد و پیوند ناگسستنی ملت بزرگ ایران با رهبری خود را به اثبات رساند. تشییع پیکر رهبر شهید سید علی خامنه‌ای به همه‌پرسی و فریاد کوبنده‌ای در برابر ستمگران بدل شد.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است: میدان‌های تشییع و مراسم وداع، به حماسه‌ای از وفاداری و نمادی از عزت تبدیل شد که ثابت می‌کند خون بزرگان، همواره نبض تپنده زندگی باقی می‌ماند و شهادت رهبران، مسیر را متوقف نمی‌کند، بلکه آن را با عزمی راسخ‌تر، پایداریی استوارتر و ایمانی عمیق‌تر به ارث می‌گذارد و همواره سرچشمهٔ حیات و نماد نهضت ملت‌ها خواهد بود. رهبر شهید ایران، همواره نماد عزت، کرامت، انقلاب و مقاومت خواهد ماند و میراث او در وجدان مؤمنان و آزادگان نقش خواهد بست، تا نسل‌ها از آن معانی پایداری، فداکاری، نمایش عزت ایمانی و قدرت امت در برابر استضعاف، وابستگی، سلطه‌گری و تکبر صهیونیستی و آمریکایی را الهام بگیرند.

کمیته های مقاومت فلسطین افزود: شهید سید علی خامنه‌ای، مسئلهٔ فلسطین را مسئلهٔ مرکزی و اولویت اول جهان اسلام می‌دانست و این جایگاه تنها به حمایت معنوی محدود نمی‌شد، بلکه به حمایت مستقیم و مستمر نظامی، لجستیکی، مالی، علمی و اجتماعی از گروه‌های مختلف مقاومت فلسطین انجامید که موجب پایداری جبههٔ غزه، رقم‌خوردن نقاط عطف تاریخی و در نهایت، نبرد طوفان‌الاقصی شد. او در روزگار شکست‌ها و در لحظاتی که همگان از مقاومت فلسطین دست کشیده بودند، سیدِ محور مقاومت بود.

در پایان این بیانیه آمده است: درود بر روح رهبر شهید و بر ارواح تمام شهدایی که در راه فلسطین، مردم، آرمان و مسجدالاقصی پیروز شدند و تا آخرین لحظهٔ زندگیشان، صدایی رسا در دفاع از حق بودند تا صفوف را متحد سازند، طرح های تفرقه و تجزیه را ناکام بگذارند و ارادهٔ دشمنان امت و خونریزان را درهم بشکنند.