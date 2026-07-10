حضور باشکوه مردم در تشییع رهبر شهید نمادی از انسجام ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی در خطبههای نماز جمعه سیمرغ، با استناد به حدیثی از امام موسی بن جعفر (ع)، بر ضرورت مدیریت صحیح زمان در زندگی تأکید کرد و گفت: انسان باید اوقات خود را میان عبادت، تلاش برای کسب روزی حلال، معاشرت با افراد خیرخواه و بهرهمندی از لذتهای حلال تقسیم کند تا تعادل در زندگی فردی و اجتماعی محقق شود.
وی این آموزه را الگویی جامع برای تنظیم سبک زندگی اسلامی دانست و افزود: توجه همزمان به معنویت، معیشت، روابط اجتماعی سالم و بهرهگیری مشروع از نعمتهای الهی، زمینهساز رشد و تعالی انسان خواهد بود.
حجتالاسلام حسینی مازندرانی در خطبه دوم با اشاره به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، این رویداد را نمادی از انسجام ملی، اقتدار جمهوری اسلامی و شکست راهبردهای دشمنان برای تضعیف نظام دانست.
وی با بیان اینکه حضور گسترده مردم در این مراسم پیام روشنی برای دشمنان داشت، اظهار کرد: این حضور نشان داد ملت ایران همچنان پای آرمانهای انقلاب اسلامی ایستاده و هرگونه تلاش برای شکستن اراده مردم با شکست مواجه خواهد شد.
امام جمعه سیمرغ همچنین مسیر تشییع از تهران تا قم، نجف، کربلا و مشهد را اقدامی راهبردی برای نمایش پیوند عمیق انقلاب اسلامی با فرهنگ عاشورا توصیف کرد و گفت: این رویداد علاوه بر آثار داخلی، بازتاب گستردهای در سطح منطقهای و بینالمللی داشت و ظرفیتهای دیپلماسی جمهوری اسلامی را نیز به نمایش گذاشت.
وی با اشاره به آرمانهای رهبر شهید از جمله استقلال، استکبارستیزی، خودباوری، اعتماد به نفس ملی و پیشرفت علمی، تأکید کرد: حضور گسترده مردم در این مراسم، تجدید میثاق با این آرمانها و نشانه عزم ملت برای استمرار این مسیر است.
خطیب جمعه سیمرغ در بخش دیگری از سخنان خود، همزمان با فرارسیدن روز عفاف و حجاب، خانواده را مهمترین بستر ترویج فرهنگ حجاب و پاکدامنی دانست و گفت: خانواده نخستین مدرسه تربیت است و والدین نقش بیبدیلی در نهادینهسازی ارزشهای دینی و اخلاقی در نسل جوان بر عهده دارند.
وی تصریح کرد: تقویت بنیان خانواده و توجه به تربیت دینی فرزندان، مهمترین راهکار برای تحکیم فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه است.
حسینی مازندرانی با بیان اینکه مردم متدین و ولایتمدار ایران از وضعیت کنونی حجاب و عفاف در جامعه رضایت ندارند، افزود: این دغدغه عمومی، نشانه غیرت دینی، حساسیت اجتماعی و هوشیاری مردم است و باید از سوی مسئولان فرهنگی به عنوان یک مطالبه جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: بیتوجهی به این خواست بهحق مردم، زمینهساز آسیبهای اجتماعی جبرانناپذیر خواهد شد و همه دستگاههای فرهنگی، آموزشی و اجرایی باید با عزمی جدی برای ارتقای جایگاه حجاب و عفاف در جامعه تلاش کنند.
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