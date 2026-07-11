تداوم حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حملات و تحرکات ددمنشانه رژیم صهیونیستی با اجرای حملات هوایی، انفجار و تخریب منازل و گلوله باران توپخانهای در جنوب لبنان ادامه یافت.
رسانههای لبنانی گزارش دادند که یک پهپاد رژیم صهیونیستی شهرک «کفرتبنیت» در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داد. این پهپاد ظهر امروز طی دو مرحله به این شهرک حمله کرد.
ارتش رژیم صهیونیستی همچنین به عملیات تخریب و انفجار منازل در شهرک «حولا» در شهر مرجعیون ادامه داد و یک انفجار دیگر نیز در همین شهرک اجرا کرد.
شهرکهای «کونین» و «بیت یاحون» نیز هدف گلولهباران توپخانهای ارتش صهیونیستی قرار گرفتند.
همزمان، نیروهای اشغالگر در مناطق «دیرسریان» و «ارنون» عملیات انفجاری انجام دادند.
نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین چند بمب صوتی به سمت شهرک «المنصوری» در جنوب لبنان پرتاب کردند که بر اثر آن دست کم دو نفر زخمی شدند.
جنگندههای ارتش صهیونیستی در ساعات اولیه بامداد نیز حومه نبطیه الفوقا را هدف حمله قرار دادند و کمتر از پنج دقیقه بعد، یک پهپاد اسرائیلی بار دیگر همان منطقه را بمباران کرد.
نظر شما