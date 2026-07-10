به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر پایان تفاهم‌نامه آتش بس با ایران تأکید کرد.

ترامپ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خودش موسوم به تروث سوشال نوشت: ایران با ما تماس گرفت و خواستار ادامه مذاکرات شد و ما نیز با آن موافقت کردیم. با این حال، آمریکا به ‌صراحت به طرف ایرانی اعلام کرد آتش‌بس دیگر پایان یافته است.

تداوم اظهارات ضد و نقیض و متغیر ترامپ درباره مذاکره و توافق با ایران در حالی است که خبرگزاری رویترز امروز جمعه به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که هیئتی از مذاکره‌کنندگان قطری وارد ایران شده‌اند تا با مقام های این کشور دیدار کنند.

بر اساس گزارش رویترز،‌ این سفر با هدف فراهم کردن زمینه ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا و کاهش تنش ها بین دو طرف انجام شده است.

یک دیپلمات مطلع هم گفت که مذاکره‌کنندگان قطری با هماهنگی آمریکا به ایران سفر کرده‌اند تا با مقامات ایرانی دیدار کنند؛ اقدامی که با هدف کاهش تنش و فراهم‌سازی شرایط برای ازسرگیری مذاکرات صورت می‌گیرد.