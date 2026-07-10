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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۴

عشق و علاقه خانواده پاکستانی به رهبر شهید انقلاب

عشق و علاقه خانواده پاکستانی به رهبر شهید انقلاب

شیراز- در این ویدئو روایت عشق و علاقه خانواده پاکستانی به رهبر شهید انقلاب را در گفتگو با خبرنگار مهر مشاهده کنید.

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کد مطلب 6884195

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