https://mehrnews.com/x3cxdN ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۴ کد مطلب 6884195 استانها فارس استانها فارس ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۴ عشق و علاقه خانواده پاکستانی به رهبر شهید انقلاب شیراز- در این ویدئو روایت عشق و علاقه خانواده پاکستانی به رهبر شهید انقلاب را در گفتگو با خبرنگار مهر مشاهده کنید. دریافت 15 MB کد مطلب 6884195 کپی شد مطالب مرتبط شاهرخی: حضور مردم لرستان در آیینهای وداع، جلوهای از همبستگی بود تشرف زائران به رواق دارالذکر برای زیارت مزار رهبر شهید انقلاب مومنی: تشییع پیکر مطهر رهبر شهید جلوهای از اقتدار و وفاق ملی بود منزلگاه ابدی رهبر شهید، زیارتگاه دائمی عاشقان شد بازگشایی کامل صحنها و رواقهای حرم رضوی؛تردد عادی شد برچسبها مراسم تشییع تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران رهبر شهید پاکستان
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