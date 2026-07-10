https://mehrnews.com/x3cxbM ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶ کد مطلب 6884096 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶ عزاداری مردم پشت در رواق دارالذکر، محل تدفین رهبر شهید مشهد- در این فیلم عزاداری مردم پشت در رواق دارالذکر، محل تدفین رهبر شهید را مشاهده می کنید. دریافت 12 MB کد مطلب 6884096 کپی شد مطالب مرتبط مکتب و آرمان امام شهید برای آزادگان جهان زنده و ماندگار است فیلمی از مزار مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی تشییع باشکوه رهبر شهید پیوند ملت با ولایت را مستحکمتر کرد آمادهسازی ورودی دارالذکر حرم رضوی برای حضور زائران انتقام رهبر انقلاب حق ملت و وظیفه مسئولان است بازگشایی کامل صحنها و رواقهای حرم رضوی؛تردد عادی شد منزلگاه ابدی رهبر شهید، زیارتگاه دائمی عاشقان شد صحن آزادی در حرم امام رضا(ع) بازگشایی شد وزیر خارجه اندونزی برای ادای احترام به مقام رهبر شهید وارد مشهد شدند برچسبها حرم امام رضا (ع) مشهد رهبر شهید رواق دارالذکر
نظر شما