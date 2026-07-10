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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶

عزاداری مردم پشت در رواق دارالذکر، محل تدفین رهبر شهید

عزاداری مردم پشت در رواق دارالذکر، محل تدفین رهبر شهید

مشهد- در این فیلم عزاداری مردم پشت در رواق دارالذکر، محل تدفین رهبر شهید را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6884096

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