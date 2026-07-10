روسیه: تروئیکای اروپایی مشوق حمله آمریکا و اسرائیل به ایران بودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل تأکید کرد انگلیس، فرانسه و آلمان از حملات آمریکا و اسرائیل به زیرساختهای غیرنظامی ایران حمایت و آن را تشویق کردهاند.
بر اساس این گزارش، «آنا اوستینیگِیِوا» در نشست اضطراری شورای امنیت، آنچه را «ریاکاری کشورهای غربی» خواند، محکوم کرد و گفت این کشورها ایران را هدف انتقاد قرار میدهند، اما در برابر اقدامات آمریکا و اسرائیل چشمپوشی میکنند.
این دیپلمات روس تصریح کرد: ناچاریم بار دیگر ناامیدی خود را از این واقعیت ابراز کنیم که اکثریت اعضای شورای امنیت همچنان تلاشهای برخی کشورها برای زیر سؤال بردن واقعیتهای عینی و اصول و رویههای موجود را نادیده گرفته و با آن همراهی میکنند.
معاون نماینده روسیه در سازمان ملل خاطرنشان کرد: هرگونه تلاش برای القای فعال شدن مکانیسم ماشه، از نظر حقوقی بیاساس است. قطعنامه ۲۲۳۱ از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده و شورای امنیت رسیدگی به پرونده هستهای ایران را متوقف کرده است.
وی ادامه داد: موضوع برنامه هستهای ایران دیگر در دستور کار شورای امنیت قرار ندارد. برگزاری نشست درباره موضوعی که از دستور کار خارج شده، صرفاً با انگیزههای سیاسی دنبال میشود. روسیه از اعضای شورای امنیت خواست به دستور کار این نشست رأی منفی دهند و از تضعیف اعتبار شورا جلوگیری کنند. روسیه قاطعانه هرگونه تلاش برای تشدید تنشها درباره ایران بدون دلیل و استفاده از شورای امنیت برای تسویه حسابهای سیاسی با تهران را رد میکند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز جمعه با برگزاری نشستی تحت عنوان منع اشاعه سلاح های هسته ای، به بررسی برنامه هستهای ایران پرداخت. این نشست که به درخواست بحرین و پنج کشور اروپایی برگزار شد، شاهد اختلاف نظر شدید اعضا درباره برنامه هسته ای ایران بود.
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