هرکس پیام دوستی به آمریکا بفرستد، خبیث و نجس است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدعلی خمینی شامگاه امشب در مراسم ختم رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سیدعلی حسینی خامنهای که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، اظهار کرد: سخن گفتن در مجلس ختم رهبر شهید برای من آسان نیست؛ هنوز این حادثه برای ما باورپذیر نشده و گاهی هنگام روشن کردن تلویزیون یا دیدن مصلای امام، ناخودآگاه انتظار داریم ایشان بار دیگر در میان مردم حاضر شوند و نماز اقامه کنند، اما سنت الهی بر ماندگاری هیچ انسانی در دنیا قرار نگرفته است.
وی افزود: اگر بنا بود بزرگان برای همیشه بمانند، پیش از همه امیرالمؤمنین(ع)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در دنیا باقی میماندند؛ دنیا سرای گذر است و راهی جز صبر و استقامت در برابر این مصیبت وجود ندارد.
نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی با اشاره به شرایط شهادت رهبر انقلاب گفت: رهبر شهید در زمانی به شهادت رسید که ملت ایران حتی فرصت عزاداری نداشت، زیرا کشور درگیر جنگی سنگین بود که بزرگترین قدرتهای ظاهری دنیا علیه جمهوری اسلامی به راه انداخته بودند و در آن شرایط، حفظ اساس نظام از هر چیز مهمتر بود.
وی ادامه داد: در روزهای نخست، دشمنان تصور میکردند ظرف چند روز جمهوری اسلامی را ساقط خواهند کرد و حتی رئیسجمهور خبیث آمریکا با گستاخی از تعیین تکلیف برای ایران سخن میگفت، اما این ملت بود که با حضور در میدان، همه این محاسبات را برهم زد و نشان داد برای تعیین سرنوشت خود به هیچ قدرت داخلی یا خارجی وابسته نیست.
احمق، برای ترامپ فحش نیست، صفت است
سیدعلی خمینی حضور مردم در صحنه را عامل اصلی ناکامی دشمنان دانست و تصریح کرد: دشمنان امیدوار بودند مردم در بزنگاهها از نظام فاصله بگیرند، اما ملت ایران با ایستادگی خود همه آرزوهای بدخواهان را نقش بر آب کرد و اجازه نداد دشمنان به اهدافشان برسند.
وی با بیان اینکه ملت بزرگ ایران به بهترین صورت پاسخ دشمن را داد، اظهار کرد: روزهای ابتدایی که دنیا منتظر بود که ببیند قدرت، قویشوکت ساختگی آمریکا چگونه در چند روز کار ایران اسلامی را تمام میکند و آن مقام نالایق و ظالم آمریکا با دهان ناپاک ایران را تهدید میکرد.
نوه امام خمینی(ره) با بیان اینکه تمام دارایی دشمن در جنگ خرج شد، عنوان کرد: آمدید گدایی کردید و پالس دادید و نتانیاهو هم به میدان آمد و آن ترامپ احمق را که این هم فحش نیست صفتش هست که بکار میبریم، به میدان آورد اما بعد از سه چهار روز دیدند خبری نیست، هر چه جنگ پیش رفت دیدند که آنها ضعیفتر و جمهوری اسلامی قویتر میشود.
وی با اشاره به ادامه حضور مردم در صحنه، اظهار کرد: ملت با فهم و تشخیص خود، هنگامی که شرایط کشور را خطیر دید، به میدان آمد. امروز نیز بسیاری میپرسند آینده این حضور خیابانی چگونه خواهد بود؛ پاسخ روشن است، تا زمانی که رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله مجتبی خامنهای دستور دهند، این مردم در خیابانها و میدانها خواهند ماند و هر زمان که معظمله صلاح بدانند، همان مردم در عرصهای که تکلیف شود، حضور خواهند یافت.
وی با بیان اینکه جسارت به ملت ایران و به شهادت رساندن رهبر انقلاب زخمی بزرگ بر دل مردم گذاشت، اظهار کرد: اگر کسی بتواند در برابر چنین جنایتی واکنشی نشان دهد اما اقدامی نکند، باید در وجدان خود تردید کند.
استاد حوزه علمیه با تاکید بر ضرورت انتقام رهبر شهید گفت: آن مسئولی که بخوابد و در فکر انتقام رهبر شهید نباشد باید به وجدانش شک کند.
وی با اشاره به برگزاری مراسمهای مردمی برای رهبر شهید افزود: همانگونه که در مجالس سیدالشهدا(ع) نمیتوان از قاتلان آن حضرت سخن نگفت، در مجالس بزرگداشت رهبر شهید نیز نمیتوان از استکبار، آمریکا و عاملان این جنایت سخنی به میان نیاورد.
سیدعلی خمینی خاطرنشان کرد: دشمنان با این اقدام، نام و راه رهبر شهید را جاودانه کردند و ملت ایران هرگز او را فراموش نخواهد کرد.وی یکی از راههای شناخت رهبر شهید را مراجعه به سخنان خود ایشان درباره امام خمینی(ره) دانست و گفت: رهبر انقلاب در طول حدود چهار دهه، همواره صفاتی همچون شجاعت، اخلاص، مردمباوری و استقامت را برای امام راحل برشمرده بودند و تلاش داشتند همان ویژگیها را در وجود خود متجلی سازند؛ از همین رو برای شناخت شخصیت ایشان باید به کلمات خودشان رجوع کرد.
نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی مهمترین خدمت رهبر شهید را حفظ و تقویت گفتمان انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: بسیاری از تحلیلگران تصور میکردند پس از رحلت امام خمینی(ره)، شور انقلابی مردم ایران کاهش مییابد، اما رهبر شهید این گفتمان را سالبهسال مستحکمتر کرد و آن را به درختی تنومند تبدیل ساخت.
هیچ کسی نمیتواند ادعا کند آمریکا در این نبرد به پیروزی رسیده است
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: آمریکا، رژیم صهیونیستی و همه ظرفیتهای سیاسی، نظامی و رسانهای غرب برای تغییر نظام جمهوری اسلامی وارد میدان شدند، اما امروز هیچ اندیشمند یا مرکز مطالعاتی معتبری در دنیا نمیتواند ادعا کند که آمریکا در این نبرد به پیروزی رسیده است.
سیدعلی خمینی با انتقاد از جریان ضدانقلاب گفت: تمام امید مخالفان نظام به دخالت خارجی و حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی بود و از مردم میخواستند برای تغییر نظام از بیگانگان کمک بخواهند، اما با ناکامی دشمن، همه سرمایه سیاسی آنان نیز از بین رفت و دیگر سخنی برای گفتن ندارند.
وی تأکید کرد: این جنگ نشان داد هزینه دارد اما ترس ندارد و ترس از جنگ، از خود جنگ خطرناکتر است؛ جمهوری اسلامی آغازگر جنگ نبوده و امروز نیز جنگطلب نیست، اما در برابر تجاوز نیز عقبنشینی نخواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه برخی میگویند جنگ را ادامه دهید که جمهوریخواهان در انتخابات شکست بخورند، افزود: یعنی ما برای اینکه یک سگ زرد برود و شغال بیاید بجنگیم؟ ترامپ برود که چه کسی بیاید جایش؟ برای ما فرقی نمیکند، ما هم به دموکراتها میگوییم مرگ و هم به جمهوریخواهان.
استاد حوزه علمیه ادامه داد: اگر میبینید که ایران صحبت از مذاکره دارد، صحبت از صلح نیست، مگر میشود که امام حسین(ع) با یزید صلح کند؟ مگر میشود ما با آمریکای جنایتکار صلح کنیم؟ اصلا هویت ما سازشناپذیری با استکبار است.
نوه امام راحل(ره) درباره موضوع مذاکره نیز گفت: مذاکره به معنای صلح با آمریکا نیست؛ مذاکره نیز یکی از میدانهای نبرد است و هرکس بخواهد با ارسال پیام دوستی به آمریکا از اصول انقلاب عقبنشینی کند، مسیر درستی را دنبال نمیکند.
وی افزود: پس از این حوادث، میان ملت ایران و آمریکا دشمنی عمیقتری شکل گرفته و این جنایت هرگز از حافظه ملت ایران پاک نخواهد شد.سیدعلی خمینی در ادامه از ملت ایران، مداحان اهلبیت(ع) و همه برگزارکنندگان مراسمهای بزرگداشت رهبر شهید قدردانی کرد و گفت: مداحان در این ایام نقش بزرگی در زنده نگه داشتن یاد رهبر شهید ایفا کردند و وظیفه خود را بهدرستی انجام دادند.
وی درباره ادامه حضور مردم در صحنه نیز اظهار کرد: ملت ایران با درک شرایط حساس کشور به میدان آمد و تا زمانی که رهبر معظم انقلاب دستور دهند، این حضور و حمایت مردمی ادامه خواهد داشت.
نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی همچنین از ملت عراق به دلیل ابراز همدردی گسترده با ملت ایران پس از شهادت رهبر انقلاب قدردانی کرد و گفت: آمریکا سالها تلاش کرد میان ملتهای ایران و عراق فاصله ایجاد کند، اما حضور گسترده مردم عراق در عزای رهبر شهید، همه این نقشهها را ناکام گذاشت.
وی افزود: اگر پیکر رهبر شهید به افغانستان، پاکستان یا دیگر کشورهای اسلامی نیز منتقل میشد، عشق ملتهای آزاده به انقلاب اسلامی و رهبر شهید بیش از پیش نمایان میشد.
سیدعلی خمینی با اشاره به تشییع پیکر رهبر شهید در عتبات عالیات، آن صحنهها را یادآور مصائب عاشورا دانست و گفت: ملت ایران عزیزترین سرمایههای خود از جمله رهبر شهید، شهید سیدحسن نصرالله و شهید حاج قاسم سلیمانی را در راه اسلام و ولایت تقدیم کرده است.
نظر شما