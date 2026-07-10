به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام محمدمهدی ماندگاری شامگاه جمعه در اجتماع شبانه مردم آستانه اشرفیه با بیان اینکه خداوند جهان را برای برقراری قسط و عدالت آفریده است،اظهار کرد:در طول تاریخ همواره تقابل میان حق و باطل وجود داشته است.



استاد حوزه علمیه با اشاره به اینکه آمریکا ریشه اصلی ظلم و کودک‌کشی در جهان محسوب می‌شود،افزود: برخی جوامع به دلیل درک نادرست از منافع، به سمت حمایت از ظالمان حرکت کرده‌اند؛ در حالی که تجربه تاریخی نشان می‌دهد تنها با پیروی از مسیر پیامبران و امامان است که حق می‌تواند بر باطل پیروز شود.



تحقق وعده‌های الهی در مسیر جاالحق

حجت‌الاسلام ماندگاری با استناد به مفهوم «جاالحق و زهق‌الباطل»،گفت:تحقق عینی «جاالحق و زهق‌الباطل»مستلزم حرکت در مسیر ولایت است.



وی با بیان اینکه امام شهید توانست همگان را زیر یک پرچم واحد و با شعار توحید گرد هم آورد، تصریح کرد: در دوران امیرالمومنین (ع) مسائل بصیرتی وجود نداشت در دوران امام حسین (ع) مردم از بصیرت برخوردار بودند اما در زمینه تاب‌آوری و مقاومت دچار ضعف بودند و ملت ایران هم از برخورداری از بصیرت و هم از قدرت مقاومت برخوردار است.



استاد حوزه علمیه با اشاره به جایگاه فعلی ملت در عصر حضور امام کبیر و امام شهید، اظهار کرد:حضور باشکوه مردم در تشییع رهبر شهید، جبران تشییع غریبا اولیای انبیا، پیش‌زمینه‌ای برای جبران در مسیر حق بود.



وی با استناد به آیات سوره مائده، انفال و عنکبوت، افزود:وعده‌های الهی مبنی بر یاری مومنان و فراری دادن دشمن از شدت ناامیدی به عنوان تضمین‌های الهی در مسیر مقاومت است.



قدرت دفاعی ایران و هراس دشمن از نسل جدید



حجت‌الاسلام ماندگاری با اشاره به اینکه در حوزه توان نظامی ایران در حال حاضر از نظر تجهیزات دفاعی در زمره ۵ کشور برتر جهان قرار دارد، گفت:ایران طی ۴۷ سال گذشته همواره در موضع دفاع ایستاده و هرگز جنگ‌طلب نبوده است.



وی با بیان اینکه هراس اصلی دشمن نه از سرداران، بلکه از نونهالانی است که پرچم دار میدان هستند،از تجربه دوران جنگ تحمیلی اول، دوم و سوم ،افزود: در جنگ ۸ ساله اپل حدود ۲ سال ، درجنک ۱۲ روزه ۱۴ ساعت و در جنگ تحمیلی سوم ، ۲ ساعت نشان داد توانایی کشور در بازسازی و پاسخگویی به دشمن در کمترین زمان ممکن، فراتر از محاسبات دشمن است.



استاد حوزه علمیه با اشاره به اینکه قله نهایی این مسیر، همان ظهور است، اظهار کرد: نقشه راه عبور از فتنه‌ها برای رسیدن به قله ظهور استقامت ـ ستمرار حضور در میدان است و دومین محور، یعنی اتحاد و یکپارچگی؛ نباید با انتقام‌جویی‌های بی‌مورد یا آسیب به صف‌های جامعه خدشه‌دار شود.

وی افزود: مطالبه‌گری باید در چارچوب مدیریت صحیح و بدون ایجاد تفرقه در جبهه مقاومت باشد.



نقشه راه استقامت در ۸ گام اساسی



حجت‌الاسلام ماندگاری با بیان اینکه بی‌باکی در برابر دشمن و حفظ مروت و همکاری با یکدیگر از ارکان اصلی است،گفت:نباید اجازه داد گران‌فروشی‌های احتمالی، ریشه انسجام اجتماعی را بکند.



وی افزود : صبوری، مقاومت، توسل به اهل بیت (ع)، اطاعت از ولایت، و دعا و استغاثه به درگاه خداوند، از ارکان اصلی استقامت در مسیر حق به شمار می‌روند.



استاد حوزه علمیه با بیان اینکه هدف نهایی این مسیر، رسیدن به قله است؛تصریح کرد: تمامی تلاش‌ ها باید در راستای خروج آمریکا از منطقه، پس گرفتن دارایی‌ های ملی، مدیریت تنگه هرمز ،نابودی اسرائیل و آمریکا وو.. باشد.



وی با اشاره به ضرورت پیوند میان بصیرت و مقاومت در معادلات جهانی، گفت: استقامت، تنها نقشه راه عبور از فتنه‌ها و تلاطم‌ها برای رسیدن به قله ظهور است.