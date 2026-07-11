حضور بیش از ۷ میلیون نفر در مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد 

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرالله شمقدری در حاشیه شانزدهمین جلسه ستاد استانی برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران با تشریح جزئیات تأمین امنیت مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد، از پایان این مراسم بدون هیچ حادثه امنیتی و تلفات جانی خبر داد و برآورد حضور مردم را بین ۷ تا ۸ میلیون نفر اعلام کرد.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: خدا را شاکریم که مراسم تشییع باشکوه امام شهیدمان در مشهد بدون هیچ حادثه امنیتی و بدون هیچ تلفات جانی به پایان رسید. این موضوع افتخار بزرگی برای نیروهای مسلح، نیروهای مردمی، حافظان امنیت، نیروهای انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی است و همه این مجموعه‌ها در برگزاری امن این مراسم نقش‌آفرینی کردند.

وی افزود: برای تأمین امنیت این مراسم، تدابیر امنیتی در چهار لایه طراحی و اجرا شده بود. لایه نخست در مرزها و حتی در عمق مرز کشور مقابل، با هماهنگی‌هایی که با کشورهای همسایه انجام شده بود، استقرار داشت. لایه دوم در گلوگاه‌های استان، لایه سوم در ورودی‌های مشهد و مسیر منتهی به حرم مطهر امام رضا(ع) و لایه چهارم نیز در محدوده حرم مطهر مستقر بود.

شمقدری ادامه داد: حدود ۶۰ هزار نفر از نیروهای مسلح، حافظان امنیت و ارکان امنیتی برای تأمین امنیت مراسم حضور داشتند و انجام وظیفه کردند. از این تعداد، حدود ۱۰ هزار نفر تنها در مسیر تشییع مستقر بودند و سایر نیروها نیز در گلوگاه‌ها، مسیرهای مواصلاتی و مرزهای استان استقرار داشتند.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی با قدردانی از همکاری مردم گفت: پس از پایان مراسم، خداوند متعال را شکر کردیم؛ زیرا مردم همکاری بسیار خوبی با ما داشتند، اطلاع‌رسانی‌ها را رعایت کردند و به دستورالعمل‌ها توجه داشتند. همین همکاری مردم موجب شد مراسم بدون هیچ تلفات جانی به پایان برسد.

وی تصریح کرد: البته افراد زیادی در بیمارستان‌های موقت، بیمارستان‌های صحرایی و درمانگاه‌ها تحت مداوا و بستری شدند که خوشبختانه بهبودی کامل برای این عزیزان حاصل شد.

شمقدری درباره آمار شرکت‌کنندگان در مراسم نیز اظهار کرد: تعداد شرکت‌کنندگان واقعاً چندمیلیونی بود و برآورد من این است که حدود هفت تا هشت میلیون نفر در مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید در مشهد حضور داشتند. البته این فقط برداشت شخصی من نیست؛ عددی که تقریباً در میان مجموعه‌های مختلف دارای صلاحیت برای برآورد جمعیت، درباره آن اتفاق‌نظر وجود داشت نیز بین هفت تا هشت میلیون نفر بود.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی افزود: برای محاسبه این جمعیت نباید فقط زمان برگزاری مراسم را ملاک قرار داد. به دلیل اینکه انتقال پیکرها از عراق به ایران با حدود هشت ساعت تأخیر انجام شد، زمان آغاز مراسم را به‌موقع به ساعت ۱۴ اطلاع‌رسانی کردیم، اما بسیاری از زائران و شرکت‌کنندگان از روز قبل وارد مشهد شده بودند و حضور آنان نیز باید در برآورد جمعیت لحاظ شد.

وی ادامه داد: از شب قبل، زیرگذرهای حرم مطهر و خیابان‌های منتهی به خیابان امام رضا(ع) مملو از جمعیت بود. خیابان‌های خرمشهر، جمهوری اسلامی، فدائیان اسلام، ملک‌الشعرای بهار، دو طرف خیابان دانش، نواب صفوی، شیرازی، طبرسی و همچنین محدوده دو طرف میدان ۱۵ خرداد، مملو از جمعیت بود و این افراد نیز در مراسم حضور داشتند.

شمقدری خاطرنشان کرد: چندین بار در حاشیه مراسم برای بررسی وضعیت حضور پیدا کردم و حتی در آغاز مراسم مشاهده می‌کردم که به دلیل حجم و تراکم جمعیت، بسیاری از مردم ناچار بودند در مسیرهای عقب‌تر مستقر شوند و فاصله زیادی با خیابان امام رضا(ع) داشته باشند. این افراد نیز در برآورد جمعیت شرکت‌کنندگان لحاظ شده‌اند و به همین دلیل هفت تا هشت میلیون نفر، برآوردی واقع‌بینانه از میزان حضور مردم در این مراسم است.