ارائه ۹۴۰ هزار خدمت رفاهی و درمانی اوقاف در تشییع رهبر شهید در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام محمد احمدزاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مجموعه اوقاف، بقاع متبرکه و موقوفات استان در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد، بیش از ۹۴۰ هزار خدمت در بخشهای اسکان، اطعام، پذیرایی، فرهنگی، درمانی و اطلاعرسانی، به زائران و عزاداران ارائه کرد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به اقدامات ادارهکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در بازه زمانی ۱۶ تا ۱۹ تیرماه بیان کرد: بهمنظور ارائه خدمات شایسته به زائران و عزاداران حاضر در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، از روزهای قبل از آغاز مراسم ستاد ویژه خدمترسانی تشکیل و کارگروههای تخصصی در حوزههای اسکان، پذیرایی، اطلاعرسانی، فرهنگی، پشتیبانی و سایر بخشهای مرتبط فعال شدند.
وی افزود: همزمان با برگزاری جلسات برنامهریزی در سطح استان و شهرستانها، ظرفیت بقاع متبرکه، موقوفات و اماکن مذهبی تحت مدیریت اوقاف برای خدمترسانی به دستگاههای ذیربط اعلام شد و تمامی اقلام و تجهیزات مورد نیاز برای ارائه خدمات به زائران و عزاداران پیش از آغاز مراسم تأمین و آمادهسازی شد.
احمدزاده با اشاره به خدمات رفاهی ارائهشده در مواکب، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی تحت مدیریت اوقاف گفت: در این مدت، حدود ۹۰ هزار نفر در مراکز پیشبینیشده اسکان یافتند و بیش از ۴۰۰ هزار وعده غذایی شامل صبحانه، ناهار و شام میان زائران و عزاداران توزیع شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی ادامه داد: همچنین حدود ۴۵۰ هزار نفر از خدمات پذیرایی شامل آب معدنی، چای، دمنوش و سایر اقلام بهرهمند شدند و حدود ۷۵ هزار قرص نان نیز پخت و در میان زائران توزیع شد تا بخشی از نیازهای رفاهی شرکتکنندگان در این مراسم باشکوه تأمین شود.
وی با اشاره به خدمات درمانی ارائهشده در ایستگاههای مستقر در مسیرهای خدمترسانی و محلهای اسکان بیان کرد: در این ایام حدود ۵۰۰ نفر از زائران و عزاداران از خدمات درمانی و امدادی بهرهمند شدند و نیروهای درمانی تا پایان مراسم بهصورت مستمر آماده ارائه خدمات بودند.
احمدزاده خدمات فرهنگی را از دیگر بخشهای مهم این عملیات گسترده دانست و افزود: با همکاری بیش از ۱۰۰ مبلغ، برنامههای متنوعی شامل اقامه نماز جماعت، پاسخگویی به مسائل شرعی، تشکیل حلقههای معرفت و اجرای نمایشهای آیینی در بقاع متبرکه و محلهای خدمترسانی برگزار شد تا علاوه بر تأمین نیازهای رفاهی، فضای معنوی و فرهنگی مراسم نیز تقویت شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی درباره اقدامات اطلاعرسانی نیز گفت: در این مدت ۸۰ هزار پوستر چاپ و توزیع، یکهزار و ۲۰۰ مترمربع بنر در نقاط مختلف نصب، گزارش روزانه خدمات از طریق پیامک منتشر و اقدامات موقوفات و بقاع متبرکه از طریق ۲۵ خبرگزاری اطلاعرسانی شد. همچنین ۲۵ کلیپ از روند خدمترسانی تهیه و منتشر شد و گزارش اقدامات انجامشده از طریق رسانههای مختلف در اختیار مردم قرار گرفت.
وی با قدردانی از تلاش خادمان و عوامل اجرایی خاطرنشان کرد: در مجموع بیش از ۴۰۰ نفر از مدیران، کارکنان اداری و خادمان بقاع متبرکه در این عملیات بزرگ خدمترسانی مشارکت داشتند و با حضور میدانی و نظارت مستمر مدیران و مسئولان، خدمات بهصورت منظم و شبانهروزی به زائران و عزاداران ارائه شد.
احمدزاده با تقدیر از همراهی مردم، خیران، خادمان بقاع متبرکه و دستگاههای اجرایی همکار تأکید کرد: بهرهگیری از ظرفیت موقوفات و بقاع متبرکه برای خدمت به عاشقان ولایت، جلوهای از کارکرد اجتماعی و فرهنگی وقف در خدمت به جامعه اسلامی است و خوشبختانه با همدلی و همکاری همه مجموعهها، خدمات گسترده و شایستهای به زائران و شرکتکنندگان در آیین باشکوه تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد ارائه شد.
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