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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

ارائه ۹۴۰ هزار خدمت رفاهی و درمانی اوقاف در تشییع رهبر شهید در مشهد

ارائه ۹۴۰ هزار خدمت رفاهی و درمانی اوقاف در تشییع رهبر شهید در مشهد

مشهد- مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی از ارائه بیش از ۹۴۰ هزار خدمت رفاهی، فرهنگی، درمانی اوقاف خراسان رضوی در مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام محمد احمدزاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مجموعه اوقاف، بقاع متبرکه و موقوفات استان در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد، بیش از ۹۴۰ هزار خدمت در بخش‌های اسکان، اطعام، پذیرایی، فرهنگی، درمانی و اطلاع‌رسانی، به زائران و عزاداران ارائه کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به اقدامات اداره‌کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در بازه زمانی ۱۶ تا ۱۹ تیرماه بیان کرد: به‌منظور ارائه خدمات شایسته به زائران و عزاداران حاضر در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، از روزهای قبل از آغاز مراسم ستاد ویژه خدمت‌رسانی تشکیل و کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های اسکان، پذیرایی، اطلاع‌رسانی، فرهنگی، پشتیبانی و سایر بخش‌های مرتبط فعال شدند.

وی افزود: همزمان با برگزاری جلسات برنامه‌ریزی در سطح استان و شهرستان‌ها، ظرفیت بقاع متبرکه، موقوفات و اماکن مذهبی تحت مدیریت اوقاف برای خدمت‌رسانی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام شد و تمامی اقلام و تجهیزات مورد نیاز برای ارائه خدمات به زائران و عزاداران پیش از آغاز مراسم تأمین و آماده‌سازی شد.

احمدزاده با اشاره به خدمات رفاهی ارائه‌شده در مواکب، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی تحت مدیریت اوقاف گفت: در این مدت، حدود ۹۰ هزار نفر در مراکز پیش‌بینی‌شده اسکان یافتند و بیش از ۴۰۰ هزار وعده غذایی شامل صبحانه، ناهار و شام میان زائران و عزاداران توزیع شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی ادامه داد: همچنین حدود ۴۵۰ هزار نفر از خدمات پذیرایی شامل آب معدنی، چای، دمنوش و سایر اقلام بهره‌مند شدند و حدود ۷۵ هزار قرص نان نیز پخت و در میان زائران توزیع شد تا بخشی از نیازهای رفاهی شرکت‌کنندگان در این مراسم باشکوه تأمین شود.

وی با اشاره به خدمات درمانی ارائه‌شده در ایستگاه‌های مستقر در مسیرهای خدمت‌رسانی و محل‌های اسکان بیان کرد: در این ایام حدود ۵۰۰ نفر از زائران و عزاداران از خدمات درمانی و امدادی بهره‌مند شدند و نیروهای درمانی تا پایان مراسم به‌صورت مستمر آماده ارائه خدمات بودند.

احمدزاده خدمات فرهنگی را از دیگر بخش‌های مهم این عملیات گسترده دانست و افزود: با همکاری بیش از ۱۰۰ مبلغ، برنامه‌های متنوعی شامل اقامه نماز جماعت، پاسخگویی به مسائل شرعی، تشکیل حلقه‌های معرفت و اجرای نمایش‌های آیینی در بقاع متبرکه و محل‌های خدمت‌رسانی برگزار شد تا علاوه بر تأمین نیازهای رفاهی، فضای معنوی و فرهنگی مراسم نیز تقویت شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی درباره اقدامات اطلاع‌رسانی نیز گفت: در این مدت ۸۰ هزار پوستر چاپ و توزیع، یک‌هزار و ۲۰۰ مترمربع بنر در نقاط مختلف نصب، گزارش روزانه خدمات از طریق پیامک منتشر و اقدامات موقوفات و بقاع متبرکه از طریق ۲۵ خبرگزاری اطلاع‌رسانی شد. همچنین ۲۵ کلیپ از روند خدمت‌رسانی تهیه و منتشر شد و گزارش اقدامات انجام‌شده از طریق رسانه‌های مختلف در اختیار مردم قرار گرفت.

وی با قدردانی از تلاش خادمان و عوامل اجرایی خاطرنشان کرد: در مجموع بیش از ۴۰۰ نفر از مدیران، کارکنان اداری و خادمان بقاع متبرکه در این عملیات بزرگ خدمت‌رسانی مشارکت داشتند و با حضور میدانی و نظارت مستمر مدیران و مسئولان، خدمات به‌صورت منظم و شبانه‌روزی به زائران و عزاداران ارائه شد.

احمدزاده با تقدیر از همراهی مردم، خیران، خادمان بقاع متبرکه و دستگاه‌های اجرایی همکار تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت موقوفات و بقاع متبرکه برای خدمت به عاشقان ولایت، جلوه‌ای از کارکرد اجتماعی و فرهنگی وقف در خدمت به جامعه اسلامی است و خوشبختانه با همدلی و همکاری همه مجموعه‌ها، خدمات گسترده و شایسته‌ای به زائران و شرکت‌کنندگان در آیین باشکوه تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد ارائه شد.

کد مطلب 6885669

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