افزایش ۲ برابری برخورد با تغییر کاربری غیرمجاز مزارع در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر صحرایی صبح شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت صیانت از اراضی کشاورزی اظهار کرد: مازندران به دلیل برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب، منابع طبیعی غنی و نزدیکی به تهران و البرز، همواره در معرض تغییر کاربری غیرمجاز زمین‌های کشاورزی قرار دارد و این مسئله امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند.

وی افزود: متأسفانه برخی افراد تنها به منافع اقتصادی خود توجه دارند و با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، اراضی حاصلخیز کشاورزی را از چرخه تولید خارج می‌کنند، در حالی که حفظ این زمین‌ها یک وظیفه ملی است.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی مازندران با تأکید بر نقش دهیاران، شوراهای اسلامی و مردم در پیشگیری از تخلفات گفت: دهیاران و شوراها به عنوان نخستین ناظران در روستاها باید هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز را در همان مراحل اولیه به جهاد کشاورزی گزارش دهند تا با تشکیل پرونده و اقدامات قانونی از ادامه تخلف جلوگیری شود.

صحرایی تصریح کرد: در صورت تکرار تخلف، پرونده‌ها مطابق قانون به مراجع قضایی ارجاع و احکام لازم صادر خواهد شد.

وی با اشاره به عملکرد این یگان در سال‌های اخیر گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۶۲۵ مورد شناسایی تخلفات مرتبط با تغییر کاربری اراضی انجام شد که این رقم در سال ۱۴۰۴ به یک هزار و ۲۳۵ مورد افزایش یافته است.

صحرایی ادامه داد: همچنین تعداد اقدامات انجام شده در قالب اجرای ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها از حدود یک هزار و ۲۰۰ مورد در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲ هزار و ۳۰۰ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده که نشان‌دهنده تشدید اقدامات پیشگیرانه و برخورد با متخلفان است.

وی همچنین از افزایش اجرای احکام قلع و قمع بناهای غیرمجاز خبر داد و گفت: اجرای احکام نیز نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و برخورد با متخلفان بدون اغماض ادامه خواهد داشت.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی مازندران در پایان با دعوت از مردم برای همکاری با دستگاه‌های متولی خاطرنشان کرد: حفظ اراضی کشاورزی تنها وظیفه یک دستگاه نیست و مشارکت مردم، دهیاران و شوراهای اسلامی می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از تخریب سرمایه‌های ملی و تأمین امنیت غذایی کشور داشته باشد.