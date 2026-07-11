حسنوند: ۲۵۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر در شهرضا کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر. سردار عبدالوهاب حسنوند صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان شهرضا و کارکنان ایستگاه بازرسی شهید امامی در راستای مقابله مستمر با قاچاقچیان مواد مخدر، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه سواری پژو پارس که از محورهای جنوبی کشور به سمت مرکز در حرکت بود، مشکوک شده و دستور ایست صادر کردند.
وی افزود: راننده خودرو بدون توجه به فرمان ایست پلیس، با افزایش سرعت و حرکت در لاین مخالف اقدام به فرار کرد که این اقدام علاوه بر تمرد از دستور پلیس، جان رانندگان و سرنشینان سایر خودروهای عبوری را به طور جدی در معرض خطر قرار داد. از این رو مأموران برای جلوگیری از وقوع حادثه و با رعایت قانون بهکارگیری سلاح، بلافاصله عملیات تعقیب و گریز را آغاز کرده و پس از اخطارهای لازم به سمت خودروی متخلف تیراندازی کردند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: راننده پس از طی مسافتی و زمانی که راه گریزی برای خود متصور نبود، خودرو را رها کرده و با استفاده از تاریکی شب از محل متواری شد.
سردار حسنوند با بیان اینکه مأموران در بازرسی دقیق از خودروی توقیفشده موفق به کشف ۲۵۱ کیلو و ۳۰۰ گرم تریاک و ۲ کیلو و ۹۸۰ گرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه شدند، خاطرنشان کرد: در مجموع بیش از ۲۵۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر از این خودرو کشف شد.
وی با اشاره به اینکه اقدامات اطلاعاتی و پلیسی برای شناسایی و دستگیری قاچاقچی متواری بهصورت ویژه ادامه دارد، گفت: قاچاقچیان باید بدانند هیچ نقطهای برای فرار از چتر اطلاعاتی پلیس امن نیست و مأموران انتظامی با اشراف اطلاعاتی و حضور شبانهروزی، عرصه را بر سوداگران مرگ تنگ کردهاند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در مبارزه بیامان با قاچاق مواد مخدر اظهار داشت: پلیس با تمام ظرفیت و بدون هیچگونه اغماض با قاچاقچیان و توزیعکنندگان مواد مخدر برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش شهروندان به دست سوداگران مرگ خدشهدار شود.
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