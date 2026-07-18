به گزارش خبرگزاری مهر، روز شنبه 27تیرماه سال 1405 گام نخست پروژه تقاطع غیرهمسطح شهرآفتاب با آزادراه تهران- قم با حضور مدیران معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران به بهره برداری رسید.

مهدی صداقتی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران با بیان اینکه پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح رینگ اول طرح جامع شهر آفتاب با آزادراه تهران-قم یک تقاطع دو سطحی شبدری کامل واقع در کیلومتر ۸ آزادراه خلیج فارس(اتوبان تهران – قم) بعد از عوارضی تهران است، افزود: این پروژه به‌عنوان یکی از اجزای کلیدی شبکه معابر پیرامونی مجموعه شهر آفتاب، نقش مهمی در برقراری ارتباط ایمن، سریع و مستقیم میان آزادراه تهران–قم، مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب، شهر کهریزک و محدوده حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: مطالعات طرح جامع شهر آفتاب و بررسی‌های ترافیکی انجام‌شده نشان داد که عدم وجود یک تقاطع غیرهمسطح در محل تقاطع رینگ اول شهر آفتاب با آزادراه تهران–قم، موجب محدودیت در دسترسی‌های عملکردی، افزایش طول سفر، ایجاد گره‌های ترافیکی و کاهش سطح سرویس شبکه معابر در زمان برگزاری رویدادهای بزرگ و نمایشگاه‌های بین‌المللی می‌شود و بدین جهت اجرای این تقاطع به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های ضروری توسعه مجموعه شهر آفتاب و ساماندهی دسترسی‌های منطقه در دستور کار قرار گرفت.

صداقتی یادآور شد: عملیات اجرایی این پروژه نخستین بار در سال ۱۳۹۳ توسط سازمان مهندسی و عمران آغاز شد اما به دلیل وجود معارضین متعدد عملیات اجرایی در سال ۱۳۹۵ متوقف شد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران افزود: با توجه به اهمیت راهبردی این پروژه در تکمیل شبکه دسترسی‌های جنوب تهران، ارتقای سطح ایمنی و روان‌سازی جریان ترافیک، اجرای پروژه مذکور از اردیبهشت ماه سال 1404 مجددا در دستور کار سازمان مهندسی و عمران قرار گرفت.

صداقتی در تشریح مشخصات فنی این پروژه گفت: اجرای سه دستگاه پل جمعا به طول ۷۵ متر، احداث تندرو جنوبی آزاد راه قم - تهران به طول ۲۷۰۰ متر و 35 متر عرض، احداث کندرو جنوبی آزاد راه قم - تهران به طول ۲۰۰۰ متر و 10 متر عرض، بخشی از محور اصلی رینگ اول شهر آفتاب به طول 5۰۰ متر و عرض 35 متر ، لوپ غرب به شمال به طول به طول ۶۰۰ متر و 9 متر عرض در یک خط عبوری، لوپ شمال به شرق به طول ۶۰۰ متر و 9 متر عرض در یک خط عبوری، راستگرد غرب به جنوب به طول 778 متر طول و 9 متر عرض در یک خط عبوری، راستگرد جنوب به شرق به طول ۸۵۰ متر با عرض 9 متر در یک خط عبوری، اجرای دیوارهای حائل واسط جمعا به طول ۳۳۵ متر ، اجرای شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و اصلاحات هندسی و بهسازی آسفالت میدان شهدای کهریزک از فعالیت های اجرایی این پروژه بشمار می آید.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران خاطرنشان کرد: اجرای تندرو و کندرو شمالی آزاد راه قم – تهران در محدوده این پروژه، تکمیل رینگ اول شهر آفتاب، اجرای دو دستگاه پل، اجرای دو لوپ شرق به جنوب و جنوب به غرب تقاطع و اجرای رابط جهتی شمال به شرق تقاطع از بخش های اجرایی در گام آتی خواهد بود.

وی اثرات ترافیکی اجرای این گام از پروژه را شامل: تسهیل دسترسی ها از آزاد راه تهران-قم به شهر کهریزک و بالعکس، افزایش ظرفیت عبوری آزادراه تهران-قم در محدوده شهرآفتاب از سه خط به شش خط عبوری، کاهش طول مسیرهای دسترسی و زمان سفر، افزایش ایمنی تردد و ارتقای سطح سرویس شبکه معابر منطقه و تفکیک جریان ترافیک عبوری آزادراه از ترافیک محلی و دسترسی‌ها دانست.

صداقتی املاک فراجا به مساحت ۶/۲ هکتار را تنها معارض ملکی و یک دوربین ترافیکی، خطوط انتقال برق ۲۰ کیلوولت به همراه یک دستگاه پل عابر پیاده را از سایر موانع اجرای این گام از پروژه شهرآفتاب ذکر کرد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران در خصوص احجام عملیات عمرانی گفت: 273700مترمکعب خاکبرداری، 16500مترمکعب خاکریزی، 16000مترمکعب زیراساس، 26500 مترمکعب اساس، 1450 مترمکعب بتن ریزی، 1300 مترمربع قالب بندی، 91 تن آرماتوربندی، 76107 مترمکعب سنگ لاشه، 65 تن هندریل، 650مترطول قرنیز، 400 مترطول پیاده روسازی، 350 مترطول جدولکاری، 5070 تن بتن غلتکی،335 مترطول دیوارسازی، 24220 تن آسفالت، 165 پایه روشنایی، 8 پایه تیربتنی، 12 تابلو هدایت مسیر و 9800مترطول نیوجرسی در این پروژه اجرایی شده است.

صداقتی هزینه اجرای گام نخست تقاطع غیرهمسطح شهرآفتاب با آزادراه تهران- قم را 740 میلیارد تومان اعلام کرد.