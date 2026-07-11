تخصیص ارز مواکب ایرانی اربعین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نامجو با اشاره به اوج‌گرفتن فعالیت‌های اجرایی اربعین حسینی، اظهار کرد: میزبان اصلی بزرگ‌ترین اجتماع دینی جهان، دولت و ملت عراق هستند و حضور مواکب ایرانی هرگز به معنای دخالت در میزبانی کریمانه برادران عراقی نیست، بلکه مشارکتی عاشقانه برای سهیم شدن در ثواب خدمت به زائران سیدالشهدا (ع) است.

وی با بیان اینکه هر ساله جمع زیادی از هموطنان بخشی از درآمد خود را برای خدمت به زائران اربعین نذر می‌کنند، افزود: مواکب دارای شناسه ملی این کمک‌های مردمی را دریافت کرده و تمام آن را در مسیر خدمت‌رسانی به زائران هزینه می‌کنند؛ در واقع این نذورات، صرف خدمت به خود مردم و هموطنان زائر می‌شود.

خدمت‌رسانی مواکب از دهم صفر

دبیر کمیته مشارکت‌های مردمی، اسکان و تغذیه ستاد مرکزی اربعین حسینی با اشاره به مصوبه ستاد مرکزی اربعین گفت: خدمات‌رسانی مواکب ایرانی از دهم ماه صفر آغاز شده و تا بیست‌وسوم صفر، همزمان با بازگشت آخرین گروه از زائران ایرانی، ادامه خواهد داشت.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، مواکب از هشتم صفر در مبادی مرزی مستقر خواهند شد و مطابق توافق با مسئولان عراقی، انتقال کامیون‌ها، تجهیزات، اقلام و سایر دارایی‌های مواکب پیش از آغاز ماه صفر انجام می‌شود.

آغاز ثبت درخواست ارز مواکب

نامجو درباره تأمین ارز مورد نیاز مواکب اظهار کرد: با هماهنگی انجام شده با بانک مرکزی، از امروز (۲۰ تیرماه) تمامی مواکب دارای شناسه ملی می‌توانند با مراجعه به سامانه موکبداران به نشانی https://mokeb.atabat.org/، پس از تکمیل مراحل ثبت درخواست و دریافت تأییدیه، ارز مورد نیاز خود را از بانک شهر با نرخ مصوب دریافت کنند.

وی افزود: در اربعین امسال، هزار و ۹۰۰ موکب مجوز فعالیت در عراق را دریافت کرده‌اند و هزار و ۱۰۰ موکب نیز در قرارگاه‌ها و مرزهای کشور، مسئولیت خدمت‌رسانی به زائران را بر عهده خواهند داشت.

موکب اربعینی، شخصیت حقوقی رسمی دارد

قائم‌مقام ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات با تأکید بر ضرورت ثبت قانونی مواکب گفت: هر ایستگاه صلواتی، موکب اربعینی محسوب نمی‌شود. موکب باید دارای شخصیت حقوقی و شناسه ملی باشد تا بتواند در چارچوب ضوابط ستاد مرکزی اربعین فعالیت کند.

وی توضیح داد: برای ثبت یک موکب، ۹ نفر به عنوان اعضای هیات‌مدیره معرفی می‌شوند و اطلاعات مورد نیاز از جمله توانمندی‌های اجرایی و مالی خود را در سامانه موکبداران ثبت می‌کنند. پس از بررسی و استعلام از مراجع ذی‌صلاح، مدارک از سوی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال و در نهایت شناسه ملی برای موکب صادر می‌شود.

نامجو تصریح کرد: تنها مواکبی که این فرآیند قانونی را طی کرده باشند، به عنوان موکب رسمی اربعین شناخته می‌شوند؛ البته این موضوع مانعی برای فعالیت گروه‌های جهادی، هیئت‌های مردمی و ایستگاه‌های صلواتی در چارچوب قوانین و مقررات نیست.

وی همچنین از آمادگی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات برای ثبت قانونی گروه‌های مردمی و اعطای شناسه حقوقی به متقاضیان و برپاکنندگان ایستگاه‌های صلواتی در سراسر کشور از طریق سامانه موکبداران خبر داد.

توصیه‌هایی به زائران و موکب‌داران

دبیر کمیته مشارکت‌های مردمی، اسکان و تغذیه ستاد مرکزی اربعین با پیش‌بینی افزایش چشمگیر حضور زائران در اربعین امسال، از زائران خواست مدت سفر خود را تا حد امکان کوتاه‌تر برنامه‌ریزی کنند.

وی گفت: همانند سنت رایج میان مردم عراق، بهتر است زائران پس از انجام زیارت و راهپیمایی، از اقامت طولانی خودداری کنند تا ضمن کاهش هزینه‌های سفر، امکان بهره‌مندی تعداد بیشتری از زائران از امکانات اسکان و خدمات فراهم شود.

نامجو در پایان از مسئولان مواکب خواست با توجه به گرمای هوا، تمهیدات لازم برای خنک‌سازی محل‌های اسکان، ارتقای سطح بهداشت و درمان و رعایت کامل اصول ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست (HSE) را در دستور کار قرار دهند تا خدمات‌رسانی به زائران با بالاترین کیفیت و ایمنی انجام شود.

اربعین و ضرورت توسعه حرم‌های مطهر

نامجو با اشاره به افزایش مستمر شمار زائران اربعین حسینی در سال‌های اخیر، توسعه حرم‌های مطهر و زیرساخت‌های زیارتی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: امروز میلیون‌ها زائر از کشورهای مختلف، به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران، در ایام اربعین به عتبات عالیات مشرف می‌شوند و این حضور گسترده، ایجاد فضاهای مناسب برای زیارت، اسکان، تردد و ارائه خدمات رفاهی را بیش از گذشته ضروری کرده است.

وی افزود: طرح‌های توسعه حرم‌های مطهر تنها به گسترش فضاهای زیارتی محدود نمی‌شود، بلکه ایجاد صحن‌ها، شبستان‌ها، مسیرهای دسترسی، فضاهای خدماتی و امکانات رفاهی برای پاسخگویی به نیاز زائران را نیز دربر می‌گیرد؛ پروژه‌هایی که با مشارکت و نذورات مردم در حال اجراست.

قائم‌مقام ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات با بیان اینکه مشارکت در توسعه حرم‌های اهل‌بیت علیهم‌السلام، صدقه جاریه و باقیات‌الصالحاتی ماندگار است، اظهار کرد: مردم مؤمن و ارادتمند اهل‌بیت(ع) می‌توانند با هر میزان توان مالی، در این حرکت معنوی و ماندگار سهیم شوند و نام خود یا عزیزانشان را در ثواب خدمت به زائران حسینی ثبت کنند.

وی با اشاره به روش‌های مشارکت مردمی گفت: علاقه‌مندان می‌توانند به سادگی با شماره‌گیری کد دستوری ستاره72مربع یا از طریق بخش «اهدای نذورات» در تارنمای ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات به نشانی https://atabat.org/fa/onlinepayment/form ، نذورات خود را برای اجرای طرح‌های توسعه حرم‌های مطهر اهدا کنند.

نامجو همچنین از اجرای پویش «کاشی حرم» خبر داد و افزود: هموطنان می‌توانند به نیت خود، اعضای خانواده، شهدا یا درگذشتگان، با مشارکت در این پویش به نشانی https://atabat.org/fa/forms/80 و اهدای مبلغ ۳۰۰ هزار تومان، در ساخت و توسعه حرم‌ مطهر امام حسین(ع) سهیم شوند و یادگاری معنوی و ماندگار از خود بر جای بگذارند.