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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

بقائی: ملت ایران قدردان ایستادگی و فداکاری مدافعان وطن است

بقائی: ملت ایران قدردان ایستادگی و فداکاری مدافعان وطن است

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: به همه رزمندگان و مدافعان غیور وطن و نیروهای جان‌برکفی که بی‌ادعا مسئولیت سنگین حراست از این سرزمین را بر دوش دارند، سلام و درود می‌فرستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در فضای مجازی خطاب به رزمندگان و مدافعان غیور و شجاع میهن اسلامی نوشت: در این روزهای گرم تابستان، مدافعان برومند میهن در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در سواحل، جزایر، مرزها و دیگر نقاط حساس کشور، با چشمانی بیدار و هوشیار، تحرکات دشمن را زیر نظر دارند و پاسدار امنیت و آرامش ایران عزیز هستند.

وی ادامه داد: به همه رزمندگان و مدافعان غیور وطن و نیروهای جان‌برکفی که بی‌ادعا مسئولیت سنگین حراست از این سرزمین را بر دوش دارند، سلام و درود می‌فرستیم. ملت ایران قدردان تلاش‌های خالصانه، ایستادگی و ایثار شماست و به حضور مقتدرانه شما افتخار می‌کند. خداوند یار و یاورتان باد.

کد مطلب 6884543
هادی رضایی

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