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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

ادعای شبکه اسرائیلی درباره توقف «عملیات‌های حساس» در جنوب لبنان

ادعای شبکه اسرائیلی درباره توقف «عملیات‌های حساس» در جنوب لبنان

یک شبکه صهیونیستی مدعی تعلیق تمام «عملیات های حساس» رژیم اشغالگر در جنوب لبنان بنا به درخواست آمریکا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، شبکه صهیونیستی کان مدعی شد که مقامات سیاسی رژیم صهیونیستی به ارتش این رژیم دستور داده اند تمام «عملیات های حساس در جنوب لبنان» بنا به درخواست آمریکا به حالت تعلیق درآیند.

در این گزارش آمده است که این دستور تا اطلاع ثانوی و صدور دستورات جدید، مشخص شدن روند تنش ها میان ایران و آمریکا و همچنین مذاکرات تل آویو و دولت غربگرای بیروت اجرا می شود.

بر اساس این گزارش، مسئولان آمریکایی طی روزهای اخیر مشغول تشدید تنش ها در قبال ایران بوده اند و نسبت به کشیدن شدن رژیم صهیونیستی به این درگیری ها ابراز نگرانی کرده اند.

شبکه کان همچنین مدعی شد که ارتش رژیم صهیونیستی پیش بینی می کند عملیات عقب نشینی از مناطق آزمایشی در جنوب لبنان از ابتدای هفته جاری آغاز شود.

کد مطلب 6884547

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    نظرات

    • IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۰
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      تعليق يعني گول زدن نه قدم اول براي راه آمدن قدم اول عقب نشيني كامل هست تازه براي راه آمدن كه دشمن بی دليل دشمن نيست

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