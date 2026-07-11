به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، شبکه صهیونیستی کان مدعی شد که مقامات سیاسی رژیم صهیونیستی به ارتش این رژیم دستور داده اند تمام «عملیات های حساس در جنوب لبنان» بنا به درخواست آمریکا به حالت تعلیق درآیند.

در این گزارش آمده است که این دستور تا اطلاع ثانوی و صدور دستورات جدید، مشخص شدن روند تنش ها میان ایران و آمریکا و همچنین مذاکرات تل آویو و دولت غربگرای بیروت اجرا می شود.

بر اساس این گزارش، مسئولان آمریکایی طی روزهای اخیر مشغول تشدید تنش ها در قبال ایران بوده اند و نسبت به کشیدن شدن رژیم صهیونیستی به این درگیری ها ابراز نگرانی کرده اند.

شبکه کان همچنین مدعی شد که ارتش رژیم صهیونیستی پیش بینی می کند عملیات عقب نشینی از مناطق آزمایشی در جنوب لبنان از ابتدای هفته جاری آغاز شود.