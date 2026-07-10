دو شهید و زخمی در حمله اسرائیل به جنوب لبنان/ افزایش شهدا به ۴۳۲۱ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، منابع پزشکی اعلام کردند در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به خودرویی در شهرک کفررمان در جنوب لبنان، یک نفر شهید و یک تن زخمی شد.

خبرنگار المیادین هم امروز جمعه از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک النبطیه الفوقا در جنوب لبنان خبر داد.

وزارت بهداشت لبنان هم اعلام کرد از دوم ماه مارس گذشته تاکنون شمار شهدای حملات رژیم اشغالگر به این کشور به ۴۳۲۱ نفر و شمار زخمی‌ها به ۱۲۲۰۷ نفر رسیده است.

رسانه ها هم اعلام کردند که ارتش رژیم اشغالگر برخی منازل در منطقه القنطره در جنوب لبنان را به آتش کشید.

شبکه تلویزیونی المنار هم گزارش داد که یک پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه بین النبطیه الفوقا و کفرتبنیت در جنوب لبنان حمله کرد.

این تحولات در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی بار دیگر به نقض آتش‌بس در لبنان و غزه اذعان و اعلام کرد که طی یک هفته گذشته ۲۰ حمله هوایی برای از بین بردن تهدیدات در جنوب لبنان انجام داده است.