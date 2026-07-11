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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶

سپاه: احتمال شنیده شدن صدای انفجار در پاکدشت همچنان وجود دارد

سپاه: احتمال شنیده شدن صدای انفجار در پاکدشت همچنان وجود دارد

ری- روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران اعلام کرد: عملیات انهدام کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده در منطقه پاکدشت ورامین تا حدود ساعت ۱۵ ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: صدای انفجارهای شنیده‌شده امروز (شنبه ۲۰ تیرماه) در منطقه پاکدشت ورامین، ناشی از عملیات فنی و کنترل‌شده تیم‌های تخصصی چک و خنثی برای انهدام مهمات عمل‌نکرده به‌جامانده از تجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی است.

در این اطلاعیه آمده است: عملیات ایمن‌سازی تا حدود ساعت ۱۵ ادامه خواهد داشت و در جریان آن، احتمال شنیده شدن چند صدای انفجار دیگر نیز وجود دارد.

روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، به شایعات و اخبار غیررسمی توجه نکنند و اخبار را از منابع رسمی دنبال کنند.

کد مطلب 6884568

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