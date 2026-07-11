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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶

آزادی بیان به سبک آمریکایی؛ احضار ۵ خبرنگار به دلیل افشای یک خبر

آزادی بیان به سبک آمریکایی؛ احضار ۵ خبرنگار به دلیل افشای یک خبر

مسئولان آمریکایی که همواره مدعی وجود آزادی بیان در این کشور هستند ۵ خبرنگار را به دلیل افشای یک خبر احضار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که وزارت دادگستری آمریکا پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر اینکه هواپیمای جدید اهدا شده به ترامپ از سوی قطر فاقد سیستم‌های دفاعی پیشرفته است برای چندین خبرنگار این روزنامه احضاریه صادر کرده است.

وزارت دادگستری آمریکا از طریق این احضاریه‌ها به دنبال شناسایی منابعی است که باعث لو رفتن این اطلاعات شده اند.

روزنامه‌نگاران مذکور در گزارش‌های خود که در نیویورک تایمز منتشر شد فاش کردند که هواپیمای جدید ریاست جمهوری ( بوئینگ ۷۴۷-۸) که ترامپ به عنوان هدیه از قطر دریافت کرده است، فاقد سیستم دفاع موشکی استاندارد و سیستم‌های دفاع موشکی ضد حرارت موجود در مدل قدیمی‌تر ایر فورس وان است.

این نقص باعث شد دونالد ترامپ که برای اجلاس ناتو در آنکارا حضور داشت برای بازگشت از هواپیمای قدیمی‌تر ریاست جمهوری استفاده کند.

کد مطلب 6884571

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