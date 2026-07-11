به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر روزبه مقدم اظهار کرد: در پی تماس مردمی با سامانه اورژانس ۱۱۵ مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری سمند در مسیر آبدرمانی شابیل به سمت قوتورسویی، ۲ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: یکی از مصدومان در محل به صورت سرپایی درمان شد و چهار مصدوم دیگر پس از اقدام‌های اولیه درمانی از سوی کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی انتقال یافتند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: وقوع این حادثه رانندگی بار دیگر ضرورت رعایت مقررات ایمنی و سرعت مطمئنه در جاده‌های استان را نشان می دهد.

شهرستان مشگین شهر با حدود ۹۰ کیلومتر فاصله در شمال غرب اردبیل واقع شده است.