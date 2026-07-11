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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۲

برنامه سرویس‌های دانشجویی دانشگاه شهیدبهشتی در ایام فرجه امتحانات

برنامه سرویس‌های دانشجویی دانشگاه شهیدبهشتی در ایام فرجه امتحانات

معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی با صدور اطلاعیه‌ای، جزئیات برنامه زمان‌بندی سرویس‌های ایاب و ذهاب دانشجویان خوابگاهی را برای هفته فرجه امتحانات اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد: با هدف تسهیل در تردد دانشجویان ساکن خوابگاه‌های سطح شهر و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای بهره‌مندی از امکانات آموزشی و سالن‌های مطالعه کتابخانه مرکزی در ایام آمادگی برای امتحانات پایان نیمسال جاری، برنامه سرویس‌های رفت و برگشت به شرح زیر اعلام می‌گردد:

طبق این اطلاعیه، سرویس‌های مذکور از امروزشنبه ۲۰ تیرماه تا چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ فعال خواهند بود و داوطلبان می‌توانند طبق جدول زمانی زیر تردد نمایند:

حرکت از خوابگاه‌ها به مقصد دانشگاه: در ساعت‌های ۰۸:۰۰ و ۱۰:۰۰ صبح

حرکت از دانشگاه به مقصد خوابگاه‌ها: در ساعت‌های ۱۴:۰۰ و ۱۸:۰۰

معاونت دانشجویی دانشگاه از دانشجویان درخواست کرد تا با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت زمان، از سرویس‌های پیش‌بینی شده استفاده نمایند.

کد مطلب 6884681
زهرا سیفی

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