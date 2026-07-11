به گزارش خبرنگار مهر ، دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد: با هدف تسهیل در تردد دانشجویان ساکن خوابگاه‌های سطح شهر و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای بهره‌مندی از امکانات آموزشی و سالن‌های مطالعه کتابخانه مرکزی در ایام آمادگی برای امتحانات پایان نیمسال جاری، برنامه سرویس‌های رفت و برگشت به شرح زیر اعلام می‌گردد:

طبق این اطلاعیه، سرویس‌های مذکور از امروزشنبه ۲۰ تیرماه تا چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ فعال خواهند بود و داوطلبان می‌توانند طبق جدول زمانی زیر تردد نمایند:

حرکت از خوابگاه‌ها به مقصد دانشگاه: در ساعت‌های ۰۸:۰۰ و ۱۰:۰۰ صبح

حرکت از دانشگاه به مقصد خوابگاه‌ها: در ساعت‌های ۱۴:۰۰ و ۱۸:۰۰

معاونت دانشجویی دانشگاه از دانشجویان درخواست کرد تا با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت زمان، از سرویس‌های پیش‌بینی شده استفاده نمایند.