به گزارش خبرنگار مهر ، دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد: با هدف تسهیل در تردد دانشجویان ساکن خوابگاههای سطح شهر و فراهمسازی شرایط مناسب برای بهرهمندی از امکانات آموزشی و سالنهای مطالعه کتابخانه مرکزی در ایام آمادگی برای امتحانات پایان نیمسال جاری، برنامه سرویسهای رفت و برگشت به شرح زیر اعلام میگردد:
طبق این اطلاعیه، سرویسهای مذکور از امروزشنبه ۲۰ تیرماه تا چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ فعال خواهند بود و داوطلبان میتوانند طبق جدول زمانی زیر تردد نمایند:
حرکت از خوابگاهها به مقصد دانشگاه: در ساعتهای ۰۸:۰۰ و ۱۰:۰۰ صبح
حرکت از دانشگاه به مقصد خوابگاهها: در ساعتهای ۱۴:۰۰ و ۱۸:۰۰
معاونت دانشجویی دانشگاه از دانشجویان درخواست کرد تا با برنامهریزی دقیق و مدیریت زمان، از سرویسهای پیشبینی شده استفاده نمایند.
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