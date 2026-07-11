به گزارش خبرنگار مهر، یوسف باقری، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با اجرای سراسری مرحله سوم طرح حکاک (حفظ کاربری اراضی کشاورزی) در کشور، این طرح با حضور یگان‌های حفاظت امور اراضی شهرستان‌های استان و همراهی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، در شهرستان فرخشهر به مرحله اجرا درآمد.

وی هدف از اجرای این طرح را صیانت از اراضی کشاورزی، جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرقانونی در بستر اراضی زراعی و باغی عنوان کرد.

باقری افزود: در جریان اجرای این مرحله از طرح، نیروهای یگان حفاظت امور اراضی با انجام گشت‌زنی‌های مستمر، پایش میدانی و بررسی دقیق وضعیت اراضی، موفق به شناسایی ۱۸ فقره تخلف تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی شهرستان فرخشهر شدند.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: در همین راستا، برای تمامی متخلفان شناسایی‌شده، اخطاریه قانونی صادر و روند پیگیری پرونده‌ها مطابق ضوابط و مقررات مربوطه در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: همچنین در راستای اجرای دستورات تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تعداد پنج فقره قلع و قمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهرستان فرخشهر انجام شد.

باقری یادآور شد: این اقدامات با هدف بازگرداندن اراضی به چرخه تولید، جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال و مقابله جدی با هرگونه تعرض به اراضی کشاورزی صورت گرفته است.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های نظارتی و حفاظتی در سطح استان بیان داشت: یگان حفاظت امور اراضی با جدیت و به‌صورت مستمر، هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز را رصد و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد کرد.