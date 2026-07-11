جریمه ۶۳ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در شهرستان مهریز

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور انصاری گفت: یک پرونده ۲۸ هزار و ۴۶۶ لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۲۱ میلیارد ۱۶۹ و میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان مهریز رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد افزود: شعبه پس از بررسی مدارک و گرفتن دفاعیات متخلف، اتهام انتسابی را محرز اعلام و متخلف را علاوه بر ضبط سوخت‌های قاچاق، به پرداخت بیش از ۴۲ میلیارد و ۳۳۹ میلیون ریال معادل ۲ برابر ارزش تخلف جزای نقدی محکوم کرد.

انصاری گفت: شعبه همچنین با توجه به بیشتر بودن ارزش خودرو از کالاهای کشف شده، ۲۱ میلیارد و ۱۶۹ میلیون ریال معادل ارزش کالا به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۶۳ میلیارد و ۵۰۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد، که حکم صادره اجرا و پرونده مختومه شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد افزود: ماموران نیروی انتظامی یزد این محموله قاچاق را از یک دستگاه کامیون کشنده کشف و پرونده را برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کردند.