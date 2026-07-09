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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

کشف محموله ۳۲ هزار لیتری سوخت قاچاق در یزد

کشف محموله ۳۲ هزار لیتری سوخت قاچاق در یزد

یزد - فرمانده انتظامی یزد از کشف ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد هنگام کنترل محور یزد-کرمان یک دستگاه تریلی نفتکش ولوو را برای بررسی اسناد و مدارک متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بررسی و بازرسی‌های انجام شده از نفتکش، بیش از ۳۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و تحویل شرکت نفت استان یزد شد.

فرمانده انتظامی استان یزد خاطرنشان کرد: ماموران پلیس در این خصوص یک متهم را که قصد انتقال محموله سوختی به صورت قاچاق از اصفهان به جنوب شرق کشور را داشت دستگیر و به مقامات قضایی معرفی کردند.

کد مطلب 6883123

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