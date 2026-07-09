۲۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در دشتستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی دشتستان با اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق فعالیت قاچاقچیان، موفق به شناسایی دو دستگاه تریلی تانکردار حامل سوخت قاچاق شدند که بلافاصله توقیف و در بازرسی از آنها ۲۵ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه کشف شد.

وی با اشاره به ارزش ریالی این محموله افزود: میزان سوخت مکشوفه طبق نظر کارشناسان، حدود ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است که در راستای مبارزه با قاچاق کالا و حفظ منابع ملی، پرونده آن تکمیل و دو متهم در این رابطه دستگیر شدند.