آیت الله خاتمی: ملت ایران با بصیرت توطئه های دشمنان را خنثی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی ظهر شنبه در مراسم بزرگداشت عروج خونین امام شهید با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امامان معصوم (ع) با اشاره به اجتماع عظیم مردمی در مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای خدمت، اظهار کرد: غربی ها این تشییع را یک رزمایش بزرگ تعبیر کردند. این حضور حماسی نشان داد که ملت ایران در مسیر خود استوار بوده، استوار هست و استوار خواهد ماند.

آیت الله خاتمی با بیان اینکه این اجتماعات در هیچ جای دنیا سابقه ندارد، تصریح کرد: روزنامه گاردین تعداد جمعیت را ۲۰ میلیون نفر اعلام کرد و این در حالی است که در نجف اشرف بیش از دو میلیون و در کربلای معلی هفت میلیون نفر حضور داشتند.

عضو فقهای شورای نگهبان با تأکید بر ماهیت انتقام جویانه این مراسم، گفت: انتقام از ویژگی های بارز این تشییع بود و تنها مختص به ایران نبود. در عراق نیز پرچم های انتقام، دشمنان را می لرزاند.

وی با استناد به آیات قرآن کریم، بر وجوب انتقام از ظالمان تأکید کرد و افزود: خدای متعال در قرآن سه بار به انتقام از مجرمان اشاره کرده است. انتقام ما مبنای قرآنی دارد و این شعار «مرگ بر آمریکا» خواست بحق ملتی است که هرگز در برابر زورگویی سر خم نمیکند.

آیت الله خاتمی با اشاره به نقش ولایت فقیه در مشروعیت نظام جمهوری اسلامی، بیان داشت: رمز پیروزی ۴۷ ساله انقلاب اسلامی، اطاعت از ولایت فقیه و بصیرت مردمی است. امروز ولی فقیه زمان، حضرت آیتالله خامنه ای (مدظله العالی)، با صلابت راه امامین انقلاب را دنبال میکند.

وی مشروعیت همه ارکان نظام از جمله رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی را مرهون ولایت فقیه دانست و تأکید کرد: شش فقیه شورای نگهبان، تضمین کننده شرعی مصوبات مجلس هستند.

عضو فقهای شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مقاومت جبهه اسلامی، تصریح کرد: امروز دشمنان ایران اسلامی، به ویژه رژیم صهیونیستی و آمریکا، در تنگنا قرار گرفته اند. مقاومت در یمن و محور مقاومت، باب المندب را بر روی صهیونیست ها بسته است و این سرآغاز نابودی آنها خواهد بود.

وی با بیان اینکه وعده های الهی دیر یا زود محقق میشود، تأکید کرد: خون مظلومان از دل صخره ها جوانه میزند و بر پیکر بیدارگران تازیانه میزند.

آیت الله خاتمی در پایان با اشاره به فرارسیدن اربعین حسینی، تصریح کرد: امروز ما امت امام حسین (ع) هستیم و با اقتدار، شعار انتقام خون این شهید والامقام را تا ظهور منجی عالم بشریت، امام زمان (عج) سر خواهیم داد.

وی با تجلیل از حضور گسترده اقشار مختلف مردم، نماینده ولی فقیه در استان، استاندار، مسئولان لشکری و کشوری و مداحان اهل بیت (ع) در این مراسم، بر لزوم تداوم راه شهدا و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: ان شاءالله با وحدت و انسجام، نقشه های شوم دشمنان را نقش بر آب خواهیم کرد.