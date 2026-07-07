سرهنگ منوچهر کیانی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی تنها با اتکا به نیروهای حفاظتی امکانپذیر نیست و مشارکت مردم، جوامع محلی، دهیاران، شوراهای اسلامی و تشکلهای مردمی، نقش مهمی در پیشگیری و مقابله با زمینخواری، تخریب و تصرفات غیرمجاز دارد.
وی افزود: یگان حفاظت منابع طبیعی استان با اجرای گشتهای مستمر، پایش عرصههای ملی، بررسی دقیق گزارشهای مردمی و تعامل نزدیک با دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سایر دستگاههای مسئول، هرگونه تعرض به اراضی ملی را در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی و متوقف میکند.
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با اشاره به نقش مؤثر شهروندان در کشف تخلفات، بیان کرد: بسیاری از پروندههای مربوط به تصرف و تخریب اراضی ملی با هوشیاری مردم و اعلام بهموقع گزارشها کشف و برای برخورد قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.
کیانی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه دیوارکشی، خاکبرداری، جادهسازی، احداث بنا، ویلاسازی، کوهخواری یا هرگونه فعالیت مشکوک در عرصههای منابع طبیعی، موضوع را از طریق سامانههای ۱۳۹ و ۱۵۰۴ یگان حفاظت منابع طبیعی یا نزدیکترین اداره منابع طبیعی اطلاع دهند تا در سریعترین زمان ممکن اقدامات قانونی انجام شود.
وی فرهنگسازی و افزایش آگاهی عمومی را از مهمترین عوامل کاهش جرائم حوزه منابع طبیعی دانست و گفت: احساس مسئولیت اجتماعی و مشارکت مردم، پشتوانه اصلی موفقیت برنامههای حفاظتی و صیانت از انفال و سرمایههای طبیعی کشور است.
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان در پایان تأکید کرد: این مجموعه با تمام توان از حقوق عمومی و اراضی ملی صیانت خواهد کرد و همراهی شهروندان در گزارش بهموقع تخلفات، نقش تعیینکنندهای در حفظ جنگلها، مراتع و منابع طبیعی برای نسلهای آینده دارد.
نظر شما