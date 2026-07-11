اربعین امسال با حماسه مقاومت در جنگ تحمیلی پیوند خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده ظهر امروز شنبه در جلسه ستاد اربعین حسینی با اشاره به پیوند عمیق اربعین امسال با حماسه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و مقاومت در جنگ رمضان گفت: با توجه به گرمای شدید و اعلام هواشناسی مبنی بر شرایط خاص اقلیمی، تأمین آب و یخ در این مقطع ضروری است و باید از امروز به صورت فوقالعاده نسبت به آن اقدام شود.
وی افزود: همه دستگاههایی که مسئولیت تأمین زیرساختهای اربعین را بر عهده دارند، باید از امروز با تلاش مضاعف و فوقالعاده، تأخیرهای ایام تشییع را جبران کنند و به هیچوجه نباید اجازه دهند استان خوزستان که سال گذشته رتبه اول کشوری را در خدماترسانی به زائران کسب کرد، امسال دچار مشکل شود.
موالیزاده با تأکید بر لزوم برنامهریزی در طول سال و عدم تمرکز بر ایام پایانی، تصریح کرد: در عربستان، کارهای مربوط به حج در طول سال انجام میشود و ما نیز به عنوان معبر ورودی و خروجی زائران، باید این نگاه را نهادینه کنیم تا کارها با نظم، دقت و استحکام کامل پیش برود و شاهد اقدامات لحظهآخر نباشیم.
استاندار خوزستان با اشاره به تاریخ ۲۵ تیر ماه به عنوان مهلت نهایی برای تکمیل پارکینگها، نصب سایبانهای ثابت در مسیر نجف به کربلا و مسیر برگشت، تجهیز ایستگاههای پلیس، تأمین کانکسهای مورد نیاز فراجا، روشنایی پارکینگها و آمادهسازی کانتینرهای نیروی انتظامی، اظهار کرد: سازمان راهداری، پایانهها و همه دستگاههای متعهد باید در مدت باقیمانده، به صورت ۲۴ ساعته و چندشیفته، نیروهای خود را به کار گیرند و ملزومات مورد نیاز از جمله گذرنامه و تجهیزات را در اختیار فراجا قرار دهند.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت حملونقل جادهای و ریلی، خاطرنشان کرد: سال گذشته ظرفیت ریلی در مسیر شلمچه به چذابه و ایجاد ایستگاه در شلمچه، عملکرد قابلتوجهی در جابهجایی زائران داشت و امسال نیز باید این روند با قدرت استمرار یابد و بخش راهآهن مانند سال گذشته فعالانه وارد کار شود.
موالیزاده اسکان زائران، ساماندهی و پاکسازی مواکب و رفع سریع نواقص را از دیگر اولویتها برشمرد و گفت: تأمین سوخت مورد نیاز، بهداشت و درمان با توجه به خطراتی نظیر پشه آئدس و تب کریمهکنگو، امنیت، ترافیک، جلوگیری از گرمازدگی، مباحث فرهنگی و رسانهای و سایر پشتیبانیها، همگی باید با دقت کامل دنبال شوند تا همانند سال گذشته که فقط یک حادثه رانندگی منجر به تلفات شد، هیچیک از زائران دچار حادثه یا بیماری نشوند.
استاندار خوزستان با اشاره به فضای ویژه اربعین امسال که با حماسه تشییع رهبر شهید، مقاومت در جنگ تحمیلی دشمن و حضور بیسابقه مردم در ایران و عراق پیوند خورده است، ابراز امیدواری کرد: با حضور جدی و برجسته همه دستگاهها، بتوانیم اربعینی در تراز این حماسه بزرگ برگزار کنیم و دین خود را به پیروان و سالکان مسیر مقدس اربعین حسینی ادا نماییم.
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