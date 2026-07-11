به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، اصغر نوراله‌زاده، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در نشست هم‌اندیشی معاونت علمی با پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور که امروز ۲۰تیرماه در محل معاونت علمی برگزار شد، بر لزوم بازتعریف نقش صندوق نوآوری و شکوفایی در چارچوب معماری جدید توسعه فناوری تأکید کرد. وی با اشاره به اینکه این تغییر پارادایم مبنای برنامه‌ریزی‌های آتی صندوق قرار گرفته است، به تشریح شاخص‌های کلان زیست‌بوم پرداخت.

تحلیل وضعیت موجود و اهداف کلان برنامه هفتم

نوراله‌زاده در تشریح وضعیت فعلی زیست‌بوم دانش‌بنیان اظهار داشت: فروش شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸۰۰ همت بوده و ارزش افزوده‌ای که این شرکت‌ها ایجاد کرده‌اند ۵۲۰ همت است.

وی تصریح کرد: سهم تولید دانش در GDP کشور در حال حاضر حدود ۰.۷ درصد است و در برنامه هفتم، ماده ۹۳ نیز هدف‌گذاری شده که این سهم به ۷ درصد برسد؛ یعنی حداقل ۱۰ برابر. به همین دلیل این تغییر پارادایم لازم بوده تا بتوانیم به این هدف برسیم.

این مقام مسئول تأکید کرد: با تداوم مسیر گذشته، دستیابی به این هدف در بازه زمانی باقی‌مانده از برنامه هفتم امکان‌پذیر نیست و ضرورت تغییر پارادایم و اصلاح مسیر، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

ارتقای همکاری با پارک‌ها و صندوق‌های پژوهش و فناوری

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی از تغییر رویکرد این صندوق در تعامل با پارک‌های علم و فناوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری خبر داد و گفت: در دوره جدید، سیاست ما کاهش ورود مستقیم صندوق به شرکت‌ها و افزایش نقش‌آفرینی از طریق پارک‌های علم و فناوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری است.

وی افزود: در همین راستا، اصلاح ساختار و اساسنامه صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق‌های CVC در دستور کار قرار گرفته است. همچنین، افزایش سرمایه این صندوق‌ها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است؛ چرا که با سرمایه‌های فعلی (به‌ویژه در صندوق‌های استانی)، تحقق تحول مدنظر در سهم GDP امکان‌پذیر نیست و دستیابی به این اهداف با اعداد فعلی، غیرواقع‌بینانه به نظر می‌رسد.

تمرکززدایی از خدمات و واگذاری نقش اجرایی به پارک‌ها

نوراله‌زاده با اشاره به برنامه‌های اجرایی برای تقویت زیست‌بوم گفت: علاقه‌مندیم در دوره‌های آموزشی، مشاوره‌ها و رویدادهای مختلف، نقش پارک‌های علم و فناوری پررنگ‌تر شود. در حوزه توانمندسازی، صندوق نوآوری و شکوفایی به‌عنوان حامی مالی و اسپانسر عمل کرده و مدیریت برگزاری دوره‌ها، ارائه مشاوره‌ها و اجرای رویدادها را به پارک‌ها واگذار می‌کند.

تغییر فاز در منابع مالی و اهرم‌سازی

وی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی منابع مالی اظهار داشت: در حال حاضر صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق نوآوری به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و هم‌افزایی مؤثری میان منابع وجود ندارد. ما به دنبال تغییر این روند هستیم و از این پس، تمام خطوط اعتباری و منابع صندوق نوآوری باید با منابع صندوق‌های پژوهش و فناوری اهرم شود تا بتوانیم در سطحی بالاتر، سیاست‌های توسعه فناوری را اجرایی کنیم. مدل فعلی که تنها به صورت یک‌طرفه تسهیلات‌دهی بود، تغییر خواهد کرد و به سمتی خواهیم رفت که منابع ما در کنار منابع صندوق‌ها برای توسعه مقیاس شرکت‌ها به کار گرفته شود.

تقویت زیست‌بوم از طریق ضمانت‌نامه‌های اتکایی

نوراله‌زاده در ادامه تبیین استراتژی‌های جدید صندوق، به مسئله ضمانت‌نامه‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر صندوق‌های پژوهش و فناوری ضمانت‌نامه‌های خود را مستقل صادر می‌کنند و صندوق نوآوری نیز جداگانه عمل می‌کند. ما برای افزایش ضریب اعتماد در زیست‌بوم، به دنبال تبدیل تسهیلاتِ صرف به «ضمانت‌نامه‌های اتکایی» هستیم. با این اقدام، دستگاه‌های اجرایی و ذی‌نفعان اطمینان حاصل می‌کنند که ضمانت‌نامه‌های صادره از سوی صندوق‌های پژوهش و فناوری، پشتوانه صندوق نوآوری و شکوفایی را نیز به همراه دارد.

تحول در مدل سرمایه‌گذاری جسورانه با مشارکت CVCها

وی با انتقاد از مدل فعلی سرمایه‌گذاری‌های جسورانه (VC) که به صورت انفرادی و جزیره‌ای توسط صندوق یا CVCها (صندوق‌های جسورانه شرکتی) انجام می‌شود، تصریح کرد: در مدل جدید، اولویت ما سرمایه‌گذاری مشترک با CVCهاست. در حال حاضر اطلاع دقیقی از حوزه‌های سرمایه‌گذاری CVCها نداریم و کار نظارتی دقیقی صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین به جای نظارت پسینی، به سمت «سرمایه‌گذاری مشترک» حرکت می‌کنیم. از این پس، طرح‌های سرمایه‌گذاری باید از کانال CVCها و به صورت تخصصی ارائه شود تا ما با تزریق منابع به آن‌ها، اطمینان حاصل کنیم که سرمایه‌گذاری‌ها دقیقا در حوزه‌های راهبردی مورد نظر قانون‌گذار صورت می‌گیرد.

نوراله‌زاده ادامه داد: این صندوق از استقلال واحدهای تحقیق و توسعه در پارک‌های علم و فناوری حمایت می‌کند و قصد دارد بخشی از عملیات و کارگزاری‌های خود را به این پارک‌ها تفویض کند. وی تصریح کرد: تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی و سوله‌های نیمه‌صنعتی پارک‌ها از طریق تسهیلات و سرمایه‌گذاری، محور مهم دیگر این همکاری است که در راستای تفاهم‌نامه‌ای که چند ماه پیش با وزارت علوم منعقد شد، پیگیری می‌شود.

وی بر محورهای اصلی این تفاهم‌نامه تأکید کرد و افزود: ارتقای توان مالی صندوق‌های پژوهش و فناوری، حمایت از توسعه فضاهای تخصصی و آزمایشگاهی، کمک به ایجاد اشتغال تخصصی و اجرای طرح‌هایی همچون دستیار فناوری از جمله برنامه‌های مشترکی است که با همکاری وزارت علوم و پارک‌های علم و فناوری اجرایی خواهد شد تا ظرفیت ارائه خدمات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان استانی به سطح مطلوب ارتقا یابد.

توسعه همکاری‌ها با وزارت بهداشت و درمان

نوراله‌زاده در بخش پایانی سخنان خود، ضمن تأکید بر تسری مدل همکاری‌های جدید به حوزه‌های سلامت و پزشکی، اظهار داشت: این مدل همکاری و تغییر راهبردی، صرفا محدود به وزارت علوم نیست و آمادگی کامل داریم تا با مجموعه‌های تحت پوشش وزارت بهداشت نیز همین رویه را اجرا کنیم.